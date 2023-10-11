Vodafone, Müşteri Deneyimi Haftası’nı kutladı

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşteri deneyimini her daim iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl tüm dünyada ekimin ilk haftasında kutlanan Müşteri Deneyimi Haftası’nı hem müşterileri hem de çalışanlarıyla birlikte kutlayan Vodafone’un şirket içinde düzenlediği etkinliğin konuğu ünlü komedyen ve yazar Kaan Sekban oldu. Sekban, şirket çalışanlarıyla, kurumsal hayattayken yaşadığı deneyimlerin yanı sıra müşteri deneyimi ve empati kavramı hakkındaki görüşlerini mizahi bir dille paylaştı. Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası’na özel olarak müşterileri için de bir kampanya düzenledi. Buna göre, tüm Vodafone müşterileri dijital asistan TOBi üzerinden bu haftaya özel 3 gün geçerli 1 GB internet kazandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Müşterilerimizle tüm etkileşimlerimizde içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir yaklaşımla, onların güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin severek kullandığı bir marka olmak için uğraşıyor; ihtiyaçlarını güzel deneyimler yaşatarak karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve güvenlerini kazanmak, birlikte güzel bir geleceği mümkün kılmak için çalışıyoruz. Müşteri odaklılık konusunda üst yönetimden ürün tasarlayana, satışı yapandan çağrı merkezi yetkilisine kadar tüm çalışanların aynı müşteri deneyimi stratejisi etrafında toplanması büyük bir fark oluşturuyor. Biz bu stratejimizi ‘sahiplenmek, empati kurmak ve yetkilendirmek’ olarak 3 başlıkta toparladık. Müşteri deneyiminin A’dan Z’ye tüm ekipler tarafından sahiplenilmesine önem veriyoruz. Müşterilerimizi yakından dinleyerek onlarla empati kurmaya odaklanıyoruz. Daha iyi bir deneyimi mümkün kılmak için elimizde yeterli yetkinliklerin olmasına ve böylece değişimin öncüsü olmaya özen gösteriyoruz. Mutlu müşterinin en önemli göstergesinin mevcut müşterilerimizin bizi yakınlarına tavsiye ederek onları bize getirmesi olduğuna inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz ‘Eşim Dostum’ kampanyasında eşi dostu aracılığıyla Vodafone tarifelerine gelenlere yüzde 25’e varan indirim yapıyoruz. Müşterilerimizin kampanyamıza gösterdiği ilgiden ötürü çok memnunuz. Müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalarla, Awards International’ın Türkiye’de bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde 1 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplam 8 ödüle birden layık görüldük. Vodafone olarak, müşteri deneyimi alanında örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”

İHA