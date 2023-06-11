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Yeni Nesil İhracat Destekleri KOTO’da Anlatıldı

Kocaeli Ticaret Odası, İstanbul İhracatçılar Birliği işbirliğiyle “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitimi’ düzenledi

Yeni Nesil İhracat Destekleri KOTO'da Anlatıldı

11 Haziran 2023 Pazar 13:15

KAPSAMLI BİLGİLER

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerini dış pazarlara daha da yakınlaştırmak amacıyla, İstanbul İhracatçılar Birliği ile işbirliği yaparak, “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitimi’ düzenledi. KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen programda, İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Devlet Yardımları 1. No'lu Şube Müdürü Rengin Bal, Devlet Yardımları 2. No'lu Şube Müdürü Mahmut Gencer, İdari Memur Ufuk Mutlu ve Eğitim Şube Müdürü Necati Korkmaz, katılımcılara; “Yurt içi ve yurt dışı Fuar Destekleri, Yurt dışı Marka Tescil Desteği, Yurt dışı Birim Kira Desteği, Yurt dışı Tanıtım Desteği, Tasarım Desteği, E-İhracat Destekleri, Pazara Giriş Belgeleri Desteği, Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği, Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları” hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

‘İHRACAT İŞLETMELERİN GÜNDEMİNDE’

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak, “Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ihracat destekleri 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde güncellendi. Mevcut desteklerde yapılan revizelerle birlikte güncel destek kalemleri de işletmelerimizin kullanımına sunuldu. Döviz kurunda yaşanan gelişmelere paralel olarak firmalar iç pazarlara olan bağımlılığı en aza indirmeye çalışıyor. İhracat son dönemde her sektörden işletmenin gündeminde ön sıralarda yerini almaktadır.

YENİ PROJELER YOLDA

Bu durumun bilincinde Kocaeli Ticaret Odası olarak ihracatçı firmalarımızın pazar paylarını artırmayı ve hiç ihracat yapmamış firmalara da ihracat yaptırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalara yoğun ilginin olduğunu görmek şehrimiz ve ülkemiz adına hem mutlu hem de motive ediyor. Önümüzdeki ay içerisinde üyelerimize hem teorik hem de uygulamada pazar ve müşteri bulma konuları ile ilgili eğitim ve birebir danışmanlık hizmeti sağlayacağız. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli projemiz ile ilgili duyuruları sizlerle yakın zamanda paylaşmış olacağız. Son olarak; işletmelerimize önemli finansal kaynak sunarak rekabet avantajı sağlayan desteklerden azami oranda faydalanmanızı temenni ediyorum” dedi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. 

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