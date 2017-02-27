Yıpranan erken emekli oluyor!

BAZI ŞARTLARI VAR
Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışılırsa çalışılsın alınabilecek ek süre 5 yıldan fazla olamıyor. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800 gün, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı'ndan yararlanmak için kapsamdaki bir sektörde çalışmış olmak yetmiyor. Belirtilen işi yapmak gerekiyor. Örneğin; gazetedeki muhasebe elemanı yıpranma alamıyor. Pek çok iş kolundan "Bize de erken emeklilik imkanı verilsin" talebi geliyor. Sağlık çalışanları için bu konudaki çalışma sürüyor.