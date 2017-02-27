Yıpranan erken emekli oluyor!

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışılırsa çalışılsın alınabilecek ek süre 5 yıldan fazla olamıyor. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800 gün, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı'ndan yararlanmak için kapsamdaki bir sektörde çalışmış olmak yetmiyor. Belirtilen işi yapmak gerekiyor. Örneğin; gazetedeki muhasebe elemanı yıpranma alamıyor. Pek çok iş kolundan "Bize de erken emeklilik imkanı verilsin" talebi geliyor. Sağlık çalışanları için bu konudaki çalışma sürüyor.

bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuyor.adı verilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe başlangıç tarihini geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Böylece hem daha fazla prim elde etme hem de yaş şartını geri çekme imkanı oluyor.