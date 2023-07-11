Zeytinoğlu Brüksel’de Önemli Temaslarda Bulundu

Kocaeli Sanayi Odası ve aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Brüksel’de ‘göç’ ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimine dair bir dizi temaslarda bulundu





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve aynı zaman İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Brüksel’de düzenlenen “Göç akımları ve bölgesel sınamalar: Göç konusunda Türkiye’nin izleyeceği yol” konulu toplantıya katılarak, açılış konuşması gerçekleştirdi. Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (International Center for Migration Policy Development) ICPMD Yürütme Grubu Başkanlığı vesilesiyle Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik TOBB-İKV Brüksel Temsilciliği Konferans Salonu’nda yapıldı.





İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASINA VURGU YAPTI

Zeytinoğlu konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinin kritik alanlarından biri olan göç konusundaki son gelişmelere değindi. Zeytinoğlu göç konusunda işbirliğinin artırılması gerektiğine işaret ederken, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerinde bütüncül bir yaklaşımının gerekli olduğunu belirtti ve ilişkilerin sadece göç üzerinden ilerlemesinin mümkün olmayacağını vurguladı. Zeytinoğlu’nun ardından Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de birer konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik Türkiye Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve ICPMD Genel Direktörü Michael Spindelegger’ın konuşmacı olduğu panel ile devam etti.





AVRUPA KOMİSYONU TİCARET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Zeytinoğlu Brüksel temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ve Birim Başkanı Nele Eichhorn ile görüştü. Türkiye’nin yanısıra AB’nin komşuları, Orta Doğu, Rusya ve Orta Asya ile ilişkiler ve sanayi, mal ticareti, düzenleyici işbirliği, kamu alımları konularından sorumlu olan Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Nele Eichhorn ile yapılan görüşmede Türkiye-AB arasındaki ilişkiler, gümrük birliği ve güncellenme konusu, vize serbestliği konusu ve ticaretteki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Zeytinoğlu, Gümrük Birliği kapsamında yaşanan sorunları ele aldı ve güncellenme ihtiyacını vurguladı. Zeytinoğlu İKV’nin sunduğu, Türkiye-AB ilişkilerinde “yeşil ve dijital gündem” oluşturarak var olan sorunları aşmaya yönelik bir öneriyi gündeme getirdi. Bu önerinin Türkiye’nin AB üyelik hedefinin yerini almayacağını, ancak ilişkileri tıkayan zorluk ve engelleri aşmak için bir ivme yaratabileceğini kaydetti.





AVRUPA DIŞ EYLEM SERVİSİ TÜRKİYE SORUMLUSU İLE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Avrupa Dış Eylem Servisi Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölümü Başkanı Baiba Aleksejuka-Tavaresa ile görüşen Zeytinoğlu, burada AB dış politikasındaki gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri, güvenlik ve dış politika işbirliği konularını ele aldı. Zeytinoğlu görüşmede Türkiye-AB ilişkilerindeki canlanma ihtiyacına değindi ve Ukrayna Savaşı sonrasında ortaya çıkan tablonun Avrupa güvenliğinde Türkiye’nin rolünü öne çıkardığını ve işbirliği ihtiyacını artırdığını belirtti.





AP ÜYESİ İLHAN KÜÇÜK İLE GÖRÜŞTÜ

Zeytinoğlu son olarak Avrupa Parlamentosu Üyesi, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi İlhan Küçük ile de bir görüşme sağlayarak Türkiye-AB ilişkileri ve gelecek sene yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri ele alındı. Zeytinoğlu özellikle Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesinde Avrupa Parlamentosu’nun önemli rolüne değindi ve Raportör Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan taslak raporda yer alan Türkiye’nin AB üyelik hedefinin yerini alacak olan yeni bir ilişki biçimi önerisini eleştirdi. Zeytinoğlu Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği için tam üyelik hedefine sadık kalınmasının geçerli tek formül olacağını vurguladı. Ziyaretlerde Zeytinoğlu’na İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Uzman Yardımcıları Sema Nur Yeniyıldız ile Ahmet Emre Usta da eşlik etti.













İHA