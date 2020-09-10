Zeytinoğlu haziran ayı işsizlik oranını değerlendirdi

İşsizlik kadar istihdam edilenlerin sayısının da önemli bir kriter olduğuna işaret eden Başkan Zeytinoğlu haziran ayında istihdam edilen kişi sayısının 26 milyon 531 bin olarak gerçekleştiğini, bunun 2019 yılının aynı ayındaki 28 milyon 512 bin kişilik istihdamın gerisinde kaldığına dikkat çekti.Zeytinoğlu “Özellikle son iki yıldır istihdam piyasasında bir daralma olduğunu biliyoruz. Kısa vadede hükümetin aldığı tedbirleri olumlu ve yerinde bulmakla beraber, orta vadede çalışan sayısının gerilediğini görüyoruz. Umarız pandemi bir an önce biter ve ekonominin büyümesine katkı sağlayacak çalışanların sayısı artar. Çünkü nüfusa oranla çalışan sayımızın Avrupa ülkelerine göre oldukça geride kaldığını görüyoruz.Rakamları incelediğimizde, aylık olarak istihdam sayısındaki 673 bin kişilik artışın 253 bin kişisi tarımda, 210 bin kişi hizmetlerde, 184 bini inşaat sektöründe ve 25 bininin de sanayi sektöründe gerçekleştiğini görüyoruz. İstihdam rakamlarında geçen yılın altında olmamıza rağmen aylık bazda gerçekleşen bu artışların mevsimsel konjonktürün yanısıra ekonomide normalleşmenin başlamasından kaynaklandığını düşünüyoruz.” dedi.