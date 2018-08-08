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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu'ndan Döviz Açıklaması

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu döviz kurlarında görülen yüksek artışın ‘acil önlem’ gerektirdiğini söyledi.

Zeytinoğlu'ndan Döviz Açıklaması

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:42

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Türk Lirası’nın desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu: “Merkez Bankası müdahale edip, TL’nin değer kaybını önlemeli. Muhtemelen faizleri artırmalı.” şeklinde konuştu.

Döviz kurlarındaki sıradışı artışın kısa vadede önlenmesi gerektiğini vurgulayan, orta ve uzun vadede ise yapısal önlemlerle aynı sorunun tekrarlanmamasına çalışılması gerektiğine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu; sanayicilerin ithal girdi bağımlılığı nedeniyle maliyet artışı yaşadığını, bunu da ürün fiyatlarına yansıtamadığını söyledi.

Dövizde eşiklerin hızla aşıldığını, dolar kurundaki yükselişin devam ederek tarihi zirveyi aşmasının acil önlem zorunluluğunu ortaya koyduğunu söyleyen Zeytinoğlu, Merkez Bankası’nın TL'yi desteklemek için adım atması gerektiğini belirterek, “Merkez Bankası’nın müdahale edip muhtemelen faiz arttırması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece, Türk Lirasının değer kazanmasıyla kur yükselişinden kaynaklı maliyet artışlarının da önüne geçilebilecek.” dedi.

Zeytinoğlu imalat sanayinin büyük ölçüde ithal girdiye bağlı olduğunu bu sebepten kur artışıyla üretim maliyetlerinin de arttığının altını çizerek, “Sanayiciler olarak bize gelen şikayetlerde hammadde fiyatlarında dövize bağlı olduğu için artış olduğunu ancak bunu piyasalara yansıtamadıklarını dile getiriyorlar. Dolayısıyla dolar kurundaki yukarı yönlü seyir sanayicilerimiz açısından memnuniyetsizlik oluşturuyor.” dedi.

Zeytinoğlu, ülkemizin dış yatırımcılar açısından tercih edilip, yabancı sermayenin de katkısıyla kurdaki hızlı artışlar veya hızlı düşüşler gibi sıçramalardan etkilenilmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.

 


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