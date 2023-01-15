12 ilçeye 80 adet Mobil Atık Getirme Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçe belediyeleriyle birlikte belirlenen 80 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.





SIFIR ATIK PROJESİ

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi kapsamına en büyük desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veriyor.





80 NOKTAYA MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ

Çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında “Mobil Atık Getirme Merkezlerinin Kurulmasına Dair Ortak Hizmet Protokolü’’ imzalandı. Protokol kapsamında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için 12 İlçede toplamda 80 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.





GERİ DÖNÜŞÜM

Vatandaşları evlerinde kaynağında ayrı biriktirdikleri geri kazanılabilir atıklar (kağıt, cam, metal, plastik atıklar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık piller ve bitkisel atık yağlar) atıkların ayrı ayrı biriktirilerek geri kazanımının/geri dönüşümünün sağlanması ve halkın bu sisteme dâhil edilmesi amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince temin edilen ve konuşlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezlerinde biriktirilen atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı iş ve işlemleri ilçe belediyeleri tarafından yürütülecek. Toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanacak. Mobil Atık Getirme Merkezleriyle sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılması hedefleniyor.

İHA