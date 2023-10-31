19 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Olay, 13 Ekim'de Yukarı Değirmendere Bal Ormanında meydana geldi. Orman yolunda seyir halinde olan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, devriye görevi sırasında toprağın kayması neticesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE, Orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arazözün altında kalan Arda Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılardan Murat Can U. ve Şaban Ersoy K. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, arazözde sıkışan Samet Şimşek ise zorlu arazide ekiplerin yoğun çalışması neticesinde araçtan çıkarıldı. Murat Can U. ve Şaban Ersoy K., olaydan bir süre sonra tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören Samet Şimşek ise bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.







İHA