GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 ASKER ŞEHİT

Mardin- Diyarbakır karayolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından yolda mayın ve patlayıcı araması yapılırken, saat 08.40'da patlama meydana geldi.

2 ASKER ŞEHİT

15 Mart 2017 Çarşamba 11:21



2 ASKER ŞEHİT

PKK terör örgütü mensupları tarafından önceden yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, mayın araması yapan Aksu Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 

OPERASYON BAŞLATILDI

Bölgeye ambulanslar ve takviye birlikler sevk edilirken, olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

Patlamanın olduğu bölgede patlama nedeniyle karayolunun  bir bölümü de trafiğe kapatıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
DiyarbakırMardin2 Asker şehitTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Katırcıoğlu’ndan kutlama mesajı Katırcıoğlu’ndan kutlama mesajı
KOCAM KÖTÜ DAVRANIYOR! KOCAM KÖTÜ DAVRANIYOR!
Büyükşehir'den Piyasaya 250 milyon Büyükşehir'den Piyasaya 250 milyon
Kadın Toplumdaysa... Kadın Toplumdaysa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli Mitinginden notlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli Mitinginden...
Belediye Personeline Motivasyon Semineri Belediye Personeline Motivasyon Semineri
Yukarı Çık

Katırcıoğlu’ndan kutlama mesajı
AK Parti Kocaeli Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı (KEFEK) Radiye Sezer Katırcıoğlu,...

Haberi Oku