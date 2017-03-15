Mardin- Diyarbakır karayolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından yolda mayın ve patlayıcı araması yapılırken, saat 08.40'da patlama meydana geldi.



2 ASKER ŞEHİT



PKK terör örgütü mensupları tarafından önceden yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, mayın araması yapan Aksu Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.



OPERASYON BAŞLATILDI

Bölgeye ambulanslar ve takviye birlikler sevk edilirken, olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.





Patlamanın olduğu bölgede patlama nedeniyle karayolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı.