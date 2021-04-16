banner582
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2021 Türkçe Yılı İlan Edildi

2021'in Yunus Emre Ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla daha önce www.belgesel-yayincilik.com tarafından hazırladığımız Türk Dil Yılı ve Kuş Dili belgeselimizi izleyebilir ve abone olabilirsiniz.

2021 Türkçe Yılı İlan Edildi

16 Nisan 2021 Cuma 12:34

https://www.youtube.com/watch?v=h4xlGxpJiXc&t=7s linkten belgeselimizi izleyebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu Tarafından yapılan açıklamada özetle şu şekilde yer verildi.

 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzasıyla 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin Genelge yayımlandı.

   2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir. Düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla yürütüleceği duyurulmuştur.'

2021'in Yunus Emre Ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla daha önce www.belgesel-yayincilik.com tarafından  hazırladığımız Türk Dil Yılı ve Kuş Dili belgeselimizi izleyebilir ve abone olabilirsiniz.








  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
33 Yıllık Arkadaşım Veli Altınkaya’nın Ardından 33 Yıllık Arkadaşım Veli Altınkaya’nın Ardından
Korona Vebası ve Fidan Dikme Kampanyası Korona Vebası ve Fidan Dikme Kampanyası
Korona Virüs Morelimizi Bozmasın Korona Virüs Morelimizi Bozmasın
Ramazan Ayını Fidan Dikerek Karşıladık Ramazan Ayını Fidan Dikerek Karşıladık
Darıca Kaymakam'ı İle Devri Alem Darıca Kaymakam'ı İle Devri Alem
Korona Vebası ve Mübarek Ramazan Ayı Korona Vebası ve Mübarek Ramazan Ayı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

33 Yıllık Arkadaşım Veli Altınkaya’nın...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

Haberi Oku