2021 Verimlilik Proje Ödülleri - Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları

Yarışma kapsamında işletme ve bağımsız değerlendirici başvuruları, 1 Mart 2021-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında https://vpo.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilmektedir.
Proje Ödülleri süreci hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları programı aşağıda sunulmaktadır. Program çerçevesinde düzenlenen ve genel katılıma açık (çevrim içi) toplantılar, Stratejik Araştırmalar ve Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup toplantılara ilgili bağlantılar üzerinden katılım sağlanabilecektir.
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Saat
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Bağlantı
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6 Nisan 2021 - Salı
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14:00-15:00
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https://zoom.us/j/96029626780?
Meeting ID: 960 2962 6780
Passcode: 508484
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13 Nisan 2021 - Salı
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14:00-15:00
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https://zoom.us/j/96989839673?
Meeting ID: 969 8983 9673
Passcode: 065243
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20 Nisan 2021 - Salı
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14:00-15:00
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https://zoom.us/j/99723147894?
Meeting ID: 997 2314 7894
Passcode: 161259