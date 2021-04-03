2021 Verimlilik Proje Ödülleri - Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ülke genelinde mikro, küçük, orta, büyük olmak üzere her ölçekteki işletmelere ve kamu kurumlarına yönelik olarak düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 2021 yılı yarışma başvuruları başlamıştır.