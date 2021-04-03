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2021 Verimlilik Proje Ödülleri - Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ülke genelinde mikro, küçük, orta, büyük olmak üzere her ölçekteki işletmelere ve kamu kurumlarına yönelik olarak düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 2021 yılı yarışma başvuruları başlamıştır.

2021 Verimlilik Proje Ödülleri - Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:55

Yarışma kapsamında işletme ve bağımsız değerlendirici başvuruları, 1 Mart 2021-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında https://vpo.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilmektedir.

 

Proje Ödülleri süreci hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları programı aşağıda sunulmaktadır. Program çerçevesinde düzenlenen ve genel katılıma açık (çevrim içi) toplantılar, Stratejik Araştırmalar ve Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup toplantılara ilgili bağlantılar üzerinden katılım sağlanabilecektir.

 

Tarih

Saat

Bağlantı

6 Nisan 2021 - Salı

14:00-15:00

https://zoom.us/j/96029626780?pwd=aXVRN1J5SnkxMDhwSUgyNUtXY3gvUT09

 

Meeting ID: 960 2962 6780

Passcode: 508484

13 Nisan 2021 - Salı

14:00-15:00

https://zoom.us/j/96989839673?pwd=SmZsVjZpZFkvTDRzTTNxWXo5WXZZQT09

 

Meeting ID: 969 8983 9673

Passcode: 065243

20 Nisan 2021 - Salı

14:00-15:00

https://zoom.us/j/99723147894?pwd=Mzd6U2s3Ums3UVF2TjlxbFVQaDlIdz09

 

Meeting ID: 997 2314 7894

Passcode: 161259
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