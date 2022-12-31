2022 YILININ ÖNEMLİ OLAYLARI BİLGİ NOTLARI – 1

Bir yılı daha geride bıraktık. Zaman hızla gelip geçti yep yeni bir yıla giriyoruz , 2022 yılında Ülkemiz ve dünyada bir çok olay yaşandı gazeteci ve belgeselci olarak 2023 yılına umut İle girerken 2022 yılında yaşananları geleceğe bilgi ve belge bırakma adına paylaşmak istiyorum. Gelin birlikte 2022 yılında yaşadıklarımızı birlikte hatırlayalım

Ocak 2022 de Yaşanan Olaylar

1 Ocak – Türkiye Ermenistan’a uyguladığı ambargoyu kaldırdı.

8 Ocak – Konya – Karaman hızlı tren hattı hizmete girdi.

ŞUBAT

2 Şubat – Ermenistan ve Türkiye arasında normalleşme sürecinin başlamasının ardından, iki ülke arası uçuşlar başladı.

16 Şubat – YÖK yaptığı açıklama ile üniversite giriş sınavı YKS’de baraj puanının kaldırıldığını açıkladı.

MART

2 Mart – Türkiye’de COVID-19 pandemisi’nden dolayı 10 Nisan 2020’den beri uygulanan HES Kodu uygulaması ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu, 2 Mart 2022 tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonucunda kaldırıldı. Ancak Koronavirüs Bilim Kurulu, HES Kodu uygulamasının toplu taşıma araçlarında devam edeceği ve kapalı alanlarda maske kullanımına devam edileceğini açıkladı .

9 Mart – İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da görüştü. Tam 14 yıl sonra iki ülke arasında yapılan ilk üst düzey ziyaret olan bu görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ikili işbirliği konuları görüşüldüğü. Bu görüşme İsrail-Türkiye ilişkileri’nin gelişmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

10 Mart – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda görüştü. Rusya’nın Ukrayna’yı istilasının sonlandırılması, sivillerin tahliyesi ve ateşkes ile ilgili yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

18 Mart – 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içinde bulunduran Malkara – Çanakkale Otoyolu hizmete girdi.

29 Mart – Rus ve Ukraynalı heyetler Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri kapsamında İstanbul, Dolmabahçe’de görüştü. Görüşme olumsuz sonuçlansa da, Ukraynalı yetkililer Türkiye’yi garantör ülkeler arasında görmek istediklerini belirttiler.

NİSAN

7 Nisan – 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğun’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin açılan dava dosyası Suudi Arabistan’a devredildi.

18 Nisan – TSK tarafından Pençe-Kilit Operasyonu başlatıldı.

25 Nisan – Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

26 Nisan – Türkiye’de COVID-19 pandemisi: Koronavirüs Bilim Kurulu’nun almış olduğu karar sonucu, kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Ama toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun devam edeceği açıklandı.

27 Nisan – FIBA Europe Cup finalinde Bahçeşehir Koleji birinci maçta 69-72 yendiği rakibi Pallacanestro Reggiana’yı ikinci maçta 90-74 sonuçla mağlup ederek 2021-22 FIBA Europe Cup şampiyonu oldu. Ayrıca Bahçeşehir Koleji kupayı kazanan ilk Türk takımı oldu.

MAYIS

11 Mayıs – Medya sanatçısı Refik Anadol’un NFT eseri Barselona’da gerçekleşen açık arttırmada 1 milyon 380 bin dolarlık rekor fiyata satıldı.

21 Mayıs – 2021-22 EuroLeague final karşılaşmasında Anadolu Efes rakibi Real Madrid’i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

22 Mayıs – 2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank rakibi Imoco Volley’i 22-25, 21-25, 25-23 ve 21-25’lik setlerle 3-1 mağlup ederek beşinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

25 Mayıs – İsrail-Türkiye arasında 15 yıl sonra ilk kez Dışişleri Bakanı seviyesinde görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsraili mevkidaşı Yair Lapid ile Tel Aviv’de görüştü, görüşmede bölgesel konular ve iki ülke arası ilişkiler ele alındı.

HAZİRAN

9 Haziran – Dışişleri Bakanlığı’nın başvurusunun ardından, uluslararası alanlarda kullanılan Turkey adı yerine Türkiye olarak kullanılması başvurusu Birleşmiş Milletler tarafından tesçillendi.

10 Haziran – Sırbistan hükûmetinin yaptığı açıklama üzerine Sırbistan ve Türkiye arasında imzalanan antlaşmalar sonucu iki ülke arası kimlik ile geçiş uygulamasının yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

14 Haziran – Türksat 5B hizmete alındı.

21 Haziran – Muğla, Marmaris Bördübet Koyu çevresinde orman yangını başladı.

22 Haziran – İstanbul’da İsrailli turistlere saldırı hazırlığında olan İranlı casus çetesi MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

23 Haziran – İsrail-Türkiye ilişkileri normalleşme süreci kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsraili mevkidaşı Yair Lapid ile Ankara’da görüştü.

24 Haziran – Marmaris orman yangınlarının 3. gününde yangını çıkardığı belirtilen şüpheli tutuklandı.

25 Haziran- Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin işletmesi, siyanür sızıntısı nedeniyle oluşan çevre kirliği sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu.

26 Haziran – Marmaris orman yangınları 4. gününde kontrol altına alındı.

26 Haziran – 96. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Özcan Yıldırım’ın yaptığı “Secret Power” isimli safkan kazandı.

30 Haziran – Türkiye’de Maymun Çiçeği Salgını: Türkiye’de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

TEMMUZ

3 Temmuz – 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri final karşılaşmasında rakibi Mustafa Taş’ı yenen Cengizhan Şimşek Başpehlivan oldu.

6 Temmuz – Türkiye, 2022 Akdeniz Oyunları’nı 108 madalya ile İtalya’nın ardından ikinci sırada tamamladı.

7 Temmuz – Ekrem Karakaya Cinayeti: Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi üzerine Sağlık Çalışanları 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

7 Temmuz – İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli yaptığı açıklama ile İsrail ve Türkiye arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacağını açıkladı.

9 Temmuz – Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu artan enflasyon, genişleyen cari açık ve diğer ekonomik riskleri gerekçe göstererek “B+”dan “B “ye düşürdü.

11 Temmuz – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. İki lider yaptıkları görüşmede Ermenistan ve Türkiye arası normalleşme sürecinin önemini vurguladı.[38]

13 Temmuz – Muğla, Datça’da orman yangını başladı. Yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı. Bakanlığın yaptığı açıklama sonucu 700 hektar tarım ve orman alanının zarar gördüğü ve 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

14 Temmuz – İzmir, Çeşme’de iki farklı noktada orman yangını başladı. Yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı. İki yangında toplamda 120 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

21 Temmuz – Balıkesir, Gönen’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi.[46]

22 Temmuz – 2022 Rusya’nın Ukrayna’yı istilası sebebiyle oluşan Tahıl Krizi’nin çözümü ve Ukrayna limanları Çornomorsk, Odessa ve Yujne’nin açılarak bir tahıl koridoru açılması anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler

29 Temmuz – 5G Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı.[49]

30 Temmuz – Milli yüzücü Aysu Türkoğlu Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş Denizi’ni geçen en genç Türk yüzücü oldu.