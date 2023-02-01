63 (ATMIŞ ÜÇ ) YAŞINA GİRMİŞİZ



ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLI 63 YAŞINA BİZLERİ ULAŞTIRAN ALLAH CC BİR KEZ DAHA SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN

1 Şubat 1960 soğuk ve karlı bir kış günü Giresun Espiye Dikmen köyünde üstü toprak damlı köy evinde anamın deyimi ile kara kış ayının 27 sinde dünyaya gözlerimi açtım.

Koca bir ömür 63 yıl acısı ve tatlısı İle geride kaldı.

Bu gün 1 Şubat 2023 tarihinde 63 yaşına girmenin mutluluk ve huzurunu iki torun üç evlat sahibi olma nimetinin şükrünü eda ederek hayatıma anlam katan fotoğraflarla yaş günü mutluluğumu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum.



63 YAŞ GÜNÜM İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM











































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