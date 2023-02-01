GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

63 (ATMIŞ ÜÇ ) YAŞINA GİRMİŞİZ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

63 (ATMIŞ ÜÇ ) YAŞINA GİRMİŞİZ

01 Şubat 2023 Çarşamba 22:15


ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLI 63 YAŞINA BİZLERİ ULAŞTIRAN ALLAH CC BİR KEZ DAHA SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN
1 Şubat 1960 soğuk ve karlı bir kış günü Giresun Espiye Dikmen köyünde üstü toprak damlı köy evinde anamın deyimi ile kara kış ayının 27 sinde dünyaya gözlerimi açtım.
Koca bir ömür 63 yıl acısı ve tatlısı İle geride kaldı.
Bu gün 1 Şubat 2023 tarihinde 63 yaşına girmenin mutluluk ve huzurunu iki torun üç evlat sahibi olma nimetinin şükrünü eda ederek hayatıma anlam katan fotoğraflarla yaş günü mutluluğumu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum.

63 YAŞ GÜNÜM İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2503371646484094&id=100004338481610
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ismail KahramanMakale
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belediyecilik Tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyecilik Tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İnternet haber siteleri için 1 Nisan’da yeni bir dönem başlıyor İnternet haber siteleri için 1 Nisan’da yeni bir...
Kalitesinden Ödün Vermeyen Versace Saat Çeşitleri Kalitesinden Ödün Vermeyen Versace Saat Çeşitleri
Fransa, İstanbul'daki Konsolosluğunu Kapattı Fransa, İstanbul'daki Konsolosluğunu Kapattı
Kar yağışı ekipleri harekete geçirdi Kar yağışı ekipleri harekete geçirdi
SEDAŞ’tan çağrı merkezi çalışanlarına ödül SEDAŞ’tan çağrı merkezi çalışanlarına ödül
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Belediyecilik Tarihinde Kocaeli Büyükşehir...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku