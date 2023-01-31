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65 Yaş Üstüne Güvenli İnternet Kullanımı

Büyükşehir, Hayatın İçindeyim diyen 65 yaş üstü büyüklerimize güvenli internet kullanımı eğitimleri veriyor.

65 Yaş Üstüne Güvenli İnternet Kullanımı

31 Ocak 2023 Salı 13:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyon ve politika hedefleri çerçevesinde başlattığı ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında 65 yaş üstü büyüklerimize yönelik; güvenli internet kullanımı, internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda eğitimler veriyor.

TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR TANINIYOR

Dijitalleşmenin günlük hayat içerisinde giderek yaygınlaştığı günümüzde, yaşlıların ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları her zamankinden daha büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu eğitimlerle 65 yaş üstü bireyler güncel ve teknolojik gelişmelerden haberdar olup, doktordan randevu alma, çevrimiçi alışveriş yapabilme gibi ihtiyaçların çevrimiçi yollarla nasıl yapıldığına dair ipuçları veriyor. 

 

ÇEVRİMİÇİ GÜVENLİ OLMALI

Güvenli İnternet eğitimi Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) bilişim öğretmeni Hanife Bozkurt tarafından veriliyor. Yaklaşık 1 saat süren eğitimde; ‘İnternet kullanımı, İnternet kullanımı istatistikleri, E-Devlet, E-Nabız, MHRS kullanımı, İnternet’ten güvenli alışveriş, Adsl modem bağlantı türleri, site uzantıları, Whatsapp, Instagram, Tweeter ve Facebook Kullanımı, Arama motorları, Güvenli şifre örnekleri, İhbar Merkezi (Kişinin bilgisi dışında yazılan yazılar veya yayınlanan videolar hakkında) ve son olarak ta Kades uygulaması (Kadın İhbar)’ yer aldı. 

 

HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ

Büyükşehir’in ‘Aktif Yaşlanma Programı’ olan ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. ‘Hayatın İçimdeyim” projesinde Akademi Kulübü, Yeşil Sevenler Kulubü ve Sağlıklı Yaşam Kulübü yer almakta ve https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden sayfasından başvuru da bulunuyor.



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