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700 personel iş güvenliğini öğrendi

Kartepe Belediyesi, 2022 yılında hizmet içi eğitimler çerçevesinde 700 personele mevzuat, iş güvenliği ve sağlığı konularında eğitim verdi.

700 personel iş güvenliğini öğrendi

09 Ocak 2023 Pazartesi 11:22

 Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 700 personelin eğitim takvimini tamamladı. Uygulamalı olarak verilen eğitimlerde belediye personeli birçok konuda bilgilendirildi. Personele, mevzuat eğitimleri çerçevesinde imar mevzuatı, binaların yangından korunmasına dair yönetmelik, kamu ihale mevzuatı, yapım işleri ihale hazırlık mevzuatı, e-hakediş ve temel ilk yardım konularında eğitim verildi. 
 Ayrıca belediye personeline temel iş güvenliği ve yüksekte çalışma eğitimleri uygulamaları olarak anlatılırken, acil durum, deprem, KADES, güvenli internet kullanımı, sağlıklı beslenme, pandemi sürecinin psikolojik etkileri ve başa çıkma yöntemleri, stajyerlere ve personele oryantasyon, hijyen ve kişisel gelişim konularında eğitim verildi. 
 2023 yılında da eğitimlerin devam edeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çağın gereklerine uygun olarak belediye personeline eğitimlerimiz devam edecektir. Bu sayede gelişen ve büyüyen ilçemizde daha hızlı ve kaliteli hizmet verilecektir" ifadelerini kullandı. 


İHA
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Anahtar Kelimeler
KadesIş GüvenliğiKartepe
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