Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün 3. Olağanüstü Genel Kurulu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başkanlığında Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapıldı. Tek maddenin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul’da, 2020 yılı 1.Olağan Kurulunda alınan yıllık TÜFE ve aylık TÜFE uygulama tarihlerinin 3 ay süreyle ertelenerek 01.04.2021 tarihinde geçerli olacak şekilde uygulanması oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar ile birlikte su tarifeleri 3 ay ertelenerek abonelere 45 milyon lira destek sağlandı.

3. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Koronavirüs salgının devam ettiği bu dönemde salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ve Kocaelililerin yaşanan bu zorlu süreçte ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli destek paketleri hazırlanarak yürürlüğe konuldu. Bağlı kuruluş olan İSU Genel Müdürlüğü de bu kapsamda bütçe imkanları doğrultusunda destek paketi içinde yer alacak şekilde yeni düzenlemeler yapılması için çalışma yaptı. Bunun için yapılan 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Genel Kurulda kısa bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 3 ay sürecek olan su tarifelerinin ertelenmesi ile abonelere 45 milyon lira destek sağlayacaklarını söyledi. Pandemi sürecini izledikten sonra yeniden değerlendireceklerini belirten Başkan Büyükakın, şunları kaydetti,” Haziran 2020’de almış olduğumuz karar gereği Ocak ayından itibaren enflasyon farkları tarifelere yansıyacaktı. Bugün Genel Kurul ile birlikte 2020 yılı su tarifesini 3 ay erteleyeceğiz. 3 ay sonra pandemi sürecine göre yeniden değerlendiririz. Ancak Kasım ayında yaptığımız Genel Kurulda İSU yatırım programını oy birliği ile onayladık. Bu yatırım programının realize edilebilmesi için kaynakların daha akıllıca yönetilmesi gerekir. Biz arkadaşlarımızla oturup çalıştık; İSU Genel Müdürlüğümüze 3 aylık bir indirimin maliyeti 45 milyon lira, 6 aylık maliyet ise 90 milyon lira demektir. 6 ay ertelenmesi demek belirli yatırımların ertelenmesi anlamına geliyor. O hale gelirse, zaten diğer yatırımların tamamını da durdurur, gerektiğinde suda indirim bile yapılması yoluna gidilebiliriz. Ama şu anda pandeminin izlemesinde fayda olduğunu ve 3 aylık indirimi yeterli olarak görüyoruz. “dedi.

Gündemde yer alan “TÜFE Uygulaması İle İlgili Sürelerin 3 Ay Ertelenerek 01.04.2021 Olarak Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Madde” Genel Kurul üyelerinin oy birliği ile karara bağlandı.







