Adem Yavuz Mahalle Meclisi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Adem Yavuz Mahallesi sakinleriyle Mahalle Meclisi’nde bir araya geldi. Adam Yavuz Kapalı Pazarında gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

ESNAF BULUŞMALARI

Başkan Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “Her yerde ifade ediyorum biz gönül belediyeciliği yapacağız. Teknik hizmetlerimiz aksamadan sürecek. Fakat mesaimizin büyük kısmını sosyal belediyecilik faaliyetlerinde kullanacağız. Düzenlediğimiz mahalle meclislerimiz, halk buluşmalarımızın yanı sıra esnaf meclisi ve gençlik meclisi de düzenleyeceğiz.

GENÇLERİ DİNLEYECEĞİZ