Adem Yavuz Mahalle Meclisi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Adem Yavuz Mahallesi sakinleriyle Mahalle Meclisi’nde bir araya geldi. Adam Yavuz Kapalı Pazarında gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.
ESNAF BULUŞMALARI
Başkan Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “Her yerde ifade ediyorum biz gönül belediyeciliği yapacağız. Teknik hizmetlerimiz aksamadan sürecek. Fakat mesaimizin büyük kısmını sosyal belediyecilik faaliyetlerinde kullanacağız. Düzenlediğimiz mahalle meclislerimiz, halk buluşmalarımızın yanı sıra esnaf meclisi ve gençlik meclisi de düzenleyeceğiz.
GENÇLERİ DİNLEYECEĞİZ
Milli eğitimden her liseden iki öğrenci belirlemesini istedik. Gençlerimizle bir araya gelerek, onları dinleyeceğiz, önerilerini alacağız” dedi. Başkan Büyükgöz altı aylık süre zarfında Adem Yavuz Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı.