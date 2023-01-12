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Adliye önü karıştı: Davalık olan aileler birbirlerine girdi, 2 kişi bıçaklandı

İzmit ilçesinde duruşma öncesi adliyede karşılaşan iki aile arasında kavga çıktı. 2 kardeş bıçaklandı, olayı ayırmaya çalışan esnaf ise sopayla başından yaralandı.

Adliye önü karıştı: Davalık olan aileler birbirlerine girdi, 2 kişi bıçaklandı

12 Ocak 2023 Perşembe 20:52

 Olay, Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, davalık olan iki aile duruşma öncesi adliye önünde karşılaştı. Aileler arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. 2 kardeş bıçaklandı, olayı ayırmayı çalışan esnaf ise sopayla başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şahıslar, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.  
 
  "Kavgayı ayırmaya çalışınca darbeyi ben yedim" 
 Başından yaralanan Musa Meçin, "Ben burada esnaflık yapıyorum. Kavgayı ayırmaya çalışınca darbeyi ben yedim. Adamı yere yatırmış sopayla dövüyorlardı, araya girdim. Kadın da sopayla kafama vurdu. Adamı bıçakladılar, komalık ettiler" dedi.   


İHA
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