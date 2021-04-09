AFAD İl Müdürlüğü Kocaeli İl Risk Azaltma Planı(İRAP) 1. Çalıştayını Gerçekleştirdi.

İl Müdürü Mehmet Emin Koçan; Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kocaeli İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayında, yaptığı açılış konuşmasında; “.. Afet yönetimi alanındaki gelişmeler ‘Risk Yönetimi’ odaklı bir afet yönetimine geçildiğini ortaya koymaktadır.’’ Dedi. Vali Seddar Yavuz konuşmalarında “…bizim çalışmalarımız; herhangi bir olay olmadan, riskimiz nedir, can kaybını nasıl azaltırız olmalıdır. Tüm kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliği ile Afet öncesi hazırlıklarımızı önceden gözden geçirmeli ve gerekli önlemleri mutlaka almalıyız. Yapılan araştırmalarda afet öncesi bir birim harcama, afet sonrası en az yedi birim olarak gerçekleşmekte, tabii maddi kayıpların çok daha ötesinde bizim için önemlisi can kayıplarının önlenmesidir. …’’ ifadelerine yer verdi.

Kocaeli AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Canan Güçlü yaptığı sunumla Kocaeli İl Risk Azaltma Planı ile ilgili süreci özetleyerek katılımcıları çalıştay hakkında bilgilendirdi.

Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Oruç ‘Kocaeli Havzasının Depremselliği ve Genel Zemin Yapısı’ ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken İRAP gibi bir çalışmanın hayata geçirilmesinin doğa olaylarının afete dönüşmesini engellemek adına çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Gebze Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Salim Öncel’in ‘Heyelan Tehdidi’ konusunda yaptığı bilgilendirme sonrasında, Dr. Abdullah Can Zülfikar ‘ Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması: Kocaeli İli’ sunumunu gerçekleştirdi.

Kocaeli Üniversitesinden Dr. Serpil Gerdan ‘GZFT Analizi ‘ ile ilgili yaptığı sunumunda; Kocaeli İl Risk Azaltma Planı hazırlanırken Kocaeli İli olarak GZFT (güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler) analizinin nasıl yapılacağı, ilimizin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu, fırsatlarımız ve tehditlerimizin neler olduğunun belirlenmesinin önemi üzerinde durdu.

İki gün süren Kocaeli İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayın ilk gününde paydaşlarla daha önceden paylaşılan anket formu sonucuna göre Kocaeli ilimiz için risk faktörü olarak Deprem, Kütle Hareketleri, Sel-Taşkın, Endüstriyel Kazalar olmak üzere 4 ana başlık belirlendi. İlimiz için öngörülen Afet Tehlike başlıklarında her grup için ayrı ayrı oluşturulan masalarda İlimizin GZFT ( Güçlü Yönler- Zayıf Yönler, Fırsatlar Tehditler) analizi yapıldı.

Çalıştayın 2. Gününde Kocaeli Üniversitesi Doç.Dr. Esma Buluş Kırıkkaya tarafından ‘senaryo hazırlama yöntemi’ anlatılarak, muhtemel senaryo ve en kötü senaryo üzerine masabaşı çalışması gerçekleştirildi. Kocaeli AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şefi Alper Şen tarafından senaryolar üzerinden oluşturulacak ‘olay önlem tabloları’nın hazırlanmasında kullanılacak yöntemler aktarıldı.

Olay önlem tablosu masabaşı çalışmaları sonrasında, yoğun katılımın sağlandığı ve büyük bir emeğin harcandığı Kocaeli İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayı sona erdi.















