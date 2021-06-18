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AFAD İl Müdürlüğümüz Kocaeli İl Risk Azaltma Planı(İRAP) 2. Çalıştayını Gerçekleştirdi

Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı Vali Yardımcısı Dursun Balaban başkanlığında AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde tüm paydaşların katılımı ile Kocaeli Üniversitesi Kardelen Salonunda gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğümüz Kocaeli İl Risk Azaltma Planı(İRAP) 2. Çalıştayını Gerçekleştirdi

18 Haziran 2021 Cuma 11:40

İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan’ın açılış konuşması ve başarı temennilerini ifade ettiği çalıştay söz alan KOÜ Rektörü Sayın Sadettin Hülagü: ‘’Tedbir almanın çok önemli olduğunu, Kocaeli Üniversitesi olarak bu konuda yapılması gereken bilimsel çalışmalara her zaman önem verdiğimizi söylemek isterim.’’ İfadelerine yer verirken, GTÜ Rektörü Sayın Muhammed Hasan ASLAN:’’ İRAP Çalıştay programına katılmaktan mutluluk duyduğu…’’nu ifade etti.

Vali Yardımcısı Sayın Dursun Balaban:’’ …Bu çalıştay sonucu ortaya çıkacak planla kimin ne yapacağı hangi kurum neyi ifa edecek bütün bunlar bu toplantılar sonucu kararlaştırılacak.’’ İfadelerine yer verdi.

Afet türlerine göre belirlenen çalışma masalarında ‘Deprem, Sel ve Taşkın, Endüstriyel Kazalar ve Kütle Hareketleri’ başlıklarındaki çalışmalara devam edildi. 


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