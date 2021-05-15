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Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

İki kuzeni ve üç jandarma personelini yaralayan zanlı, jandarma özel harekat ekiplerinin operasyonunda yaralı ele geçirildi

Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:17

İzmit'de ailesini rehin alan bir kişi, tüfekle babasını öldürdü, iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan üç jandarma personelini de yaraladı.
Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen E.B. (28), elindeki tüfekle ailesini rehin aldı.
Tüfekle ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarma personelini de yaraladı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, annesi Seher B'yi rehin alan zanlıyı ikna etmeye çalıştı.
Teslim olmayan zanlı, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan zanlının, tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Ekiplerce yara almadan kurtarılan anne Seher B. de ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. 
Baba Ali B'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
- 15 yıl önce de amcasını öldürmüş
Şüpheli E.B'nin 2006 yılında amcası Hüseyin B'yi de öldürdüğü anlaşıldı. 
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı'dan bilgi aldı.
Operasyonun yapıldığı ev drone ile görüntülendi.
Zanlının ateş açması sonucu jandarma aracına çok sayıda saçma isabet ettiği görüldü.
Ekiplerin ev ve çevresinde incelemeleri sürüyor.








AA
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