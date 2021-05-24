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AK Darıca'dan esnaf ziyaretleri!

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı düzenlediği ziyaret programı kapsamında İlçede esnaf ve vatandaş ile bir araya geldi.

AK Darıca'dan esnaf ziyaretleri!

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:21

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı bölgede ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün İlçede gerçekleştirilen bir dizi temaslara İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İlçe yöneticileri katıldı.

Ziyaret programı kapsamında Darıca Sırasöğütler Mahallesinde faaliyet gösteren esnaflar iş yerlerinde ziyaret edilip istek ve talepleri hakkında istişarede bulunuldu. Mahalle esnafları nazik ziyaretlerinden dolayı AK kadrolara teşekkür etti.








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DaricaMuzaffer BıyıkGebzeKocaeliSeddar Yavuz
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