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Ak Parti Darıca’dan Yoğun Katılımlı Piknik!

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı Hünkâr Çayırında parti mensuplarıyla piknikte bir araya geldi. Çok sayıda katılımın olduğu etkinlikte partililer uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Ak Parti Darıca'dan Yoğun Katılımlı Piknik!

05 Temmuz 2022 Salı 01:32

AK Parti Darıca İlçe Başkan Ufuk Acay ve yönetimi tarafından düzenlenen teşkilat pikniği yoğun katılım ile gerçekleşti. Hünkâr Çayırında gerçekleşen pikniğe AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, istişare kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER!

Sabah saatlerinde başlayan teşkilat pikniğinde partililere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Piknikte ayrıca çocuklar için kurulan oyun parkuruna katılan çocuklarda gün boyu doyasıya eğlendiler.

BAŞKAN ACAY’DAN TEŞEKKÜR!

Düzenlenen etkinliğe katılım yüksek olmasından dolayı partililere teşekkür eden AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay yaptığı konuşmasında, ”Böylesine güzel ve güneşli bir günde bir araya gelmenin ve kaynaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutlu davada sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bizler kocaman bir aileyiz. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

PİKNİK AKŞAMA KADAR DEVAM ETTİ!

Başkan Acay’ın ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman ve protokol üyeleri birer selamlama konuşması yaparak böyle güzel ve katılımın yüksek olduğu bir etkinlikle AK Parti ailesinin fertleri ile bir araya gelmenin mutluluklarını yaşadıklarını belirterek AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve ekibine teşekkür ettiler.

 Düzenlenen teşkilat pikniği akşam saatlerine kadar devam etti.

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