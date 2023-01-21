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AK Parti Kocaeli’nin 12 ilçesinde eş zamanlı etkinlik düzenledi

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Kocaeli" programı dolayısıyla kent genelinde 12 ilçede etkinlik düzenlendi.

AK Parti Kocaeli'nin 12 ilçesinde eş zamanlı etkinlik düzenledi

21 Ocak 2023 Cumartesi 21:33

  Yaklaşan genel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran AK Parti teşkilatları, Kocaeli genelinde bir dizi program organize etti. "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Kocaeli" programı dolayısıyla Kocaeli'nin 12 ilçesinde eş zamanlı etkinlik düzenlendi. Derince'de düzenlenen etkinlikte de geniş katılım sağlandı. Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan’ın öncülüğünde düzenlenen ilçedeki programda ilk olarak teşkilat buluşması gerçekleşti. AK Parti Derince İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen toplantı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, teşkilat yöneticileri ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.  
  Teşkilatta gerçekleşen toplantıda Türkiye yüzyılı vizyonuyla hayata geçecek olan projeler değerlendirilirken gün içerisinde yapılacak programlar üzerine istişareler de gerçekleşti. İlçe binasındaki istişare sürecinin ardından ise saha çalışmaları yapıldı. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensupları Dane-Riz Kadın Kooperatifi Başkanı Serap Aslan ve üyelerini ziyaret ederek gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yine gün içerisinde gerçekleşen ziyaretler çerçevesinde heyet sağlık merkezinde çalışan diyetisyen Şule Kaya ve psikolog Hilal Kaya'dan çalışmalarla ile ilgili bilgi aldı. 
  Gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunan Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan umre vazifesini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen ilçe sakinlerinden Semiha Topbaş'ı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Heyet daha sonra Deniz Mahallesinde hizmete giren güzellik salonunun açılışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Kocaeli' programı çerçevesinde bugün milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte yine tek yüreğiz” açıklamasında bulundu. 


İHA
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