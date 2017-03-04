GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akademide YGS Heycanı

Üniversite sınavına bir hafta kala Akademi Lise öğrencileri için gerçeğini aratmayan deneme sınavları yapılıyor

04 Mart 2017 Cumartesi 12:01

 

Akademi Lise’de YGS deneme sınavı heyecanı

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Akademi Lise’de üniversite sınavı heyecanı yaşanıyor. Bilindiği gibi bu yılki Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava Akademi Lise’nin 300 öğrencisi katılacak. Akademi Lise, bir anlamda gençlerin kaderini belirleyecek sınav öncesinde öğrencilerini kampa aldı. Bu kapsamda Akademi Liseliler her gün deneme sınavlarına giriyor.

 

GERÇEĞİNİ ARATMIYOR

Gerçeğini aratmayan nitelikte gerçekleştirilen deneme sınavlarında öğrenciler geçmiş yıllarda çıkan sorulardan derlenen testleri cevaplıyor. Deneme sınavlarında Akademi Lise eğitmenleri de gözetmen görevi yapıyor.

 

SINAVA BİR HAFTA KALA YOĞUNLAŞTI

Akademi Lise’deki deneme sınavları YGS sınavına yaklaşık bir hafta kala daha da yoğunlaştı. Yapılan deneme sınavları ise kısa bir süre sonra sınava girecek olan öğrenciler için bilgilerini ölçmelerinin yanı sıra sınav kaygı ve stresinin düşürülmesi için de önem taşıyor. Öğrenciler bir yandan eksikliklerini görürken, diğer yandan da sınav pratiğine kavuşmuş oluyor.

 

ALINAN SONUÇLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Deneme Sınavlarına, Akademi Lise’nin bu yıl YGS sınavına girecek olan 300 öğrencisi katılacak. Deneme sınavlarının hemen ardından, Akademi Lise eğitmenleri sonuçları değerlendirerek, öğrencilere sonuçları açıklıyor. İlk gelen deneme sınavı sonuçları ise Akademi Lise’de başarı oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Öğrenciler, bu sonuçlar ışığında, 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YGS sınavına büyük moralle girme avantajı yakaladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuArşiv
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depreme Karşı Alınacak Önlemler! Depreme Karşı Alınacak Önlemler!
DOĞAN, BİZİM GENÇLERİMİZ AKILLI VE YETENEKLİDİR DOĞAN, BİZİM GENÇLERİMİZ AKILLI VE YETENEKLİDİR
3 Metrelik Kuyu 'da Mahsur Kaldı 3 Metrelik Kuyu 'da Mahsur Kaldı
Tır'da Yangın! Tır'da Yangın!
Güzeloğlu'ndan Ziyaret Güzeloğlu'ndan Ziyaret
GTO'da“MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” GTO'da“MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ”
Yukarı Çık

Depreme Karşı Alınacak Önlemler!
Büyükşehir tarafından uygulamaya konulan Güvenli Yaşam Odası, Cumhuriyet Parkı’nda sergilenmeye başladı...

Haberi Oku