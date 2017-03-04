Akademide YGS Heycanı

Akademi Lise’de YGS deneme sınavı heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Akademi Lise’de üniversite sınavı heyecanı yaşanıyor. Bilindiği gibi bu yılki Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava Akademi Lise’nin 300 öğrencisi katılacak. Akademi Lise, bir anlamda gençlerin kaderini belirleyecek sınav öncesinde öğrencilerini kampa aldı. Bu kapsamda Akademi Liseliler her gün deneme sınavlarına giriyor.

GERÇEĞİNİ ARATMIYOR

Gerçeğini aratmayan nitelikte gerçekleştirilen deneme sınavlarında öğrenciler geçmiş yıllarda çıkan sorulardan derlenen testleri cevaplıyor. Deneme sınavlarında Akademi Lise eğitmenleri de gözetmen görevi yapıyor.

SINAVA BİR HAFTA KALA YOĞUNLAŞTI

Akademi Lise’deki deneme sınavları YGS sınavına yaklaşık bir hafta kala daha da yoğunlaştı. Yapılan deneme sınavları ise kısa bir süre sonra sınava girecek olan öğrenciler için bilgilerini ölçmelerinin yanı sıra sınav kaygı ve stresinin düşürülmesi için de önem taşıyor. Öğrenciler bir yandan eksikliklerini görürken, diğer yandan da sınav pratiğine kavuşmuş oluyor.

ALINAN SONUÇLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Deneme Sınavlarına, Akademi Lise’nin bu yıl YGS sınavına girecek olan 300 öğrencisi katılacak. Deneme sınavlarının hemen ardından, Akademi Lise eğitmenleri sonuçları değerlendirerek, öğrencilere sonuçları açıklıyor. İlk gelen deneme sınavı sonuçları ise Akademi Lise’de başarı oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Öğrenciler, bu sonuçlar ışığında, 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YGS sınavına büyük moralle girme avantajı yakaladı.