GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında kurulan üretim mutfağında yemek yaparak aşçı olmayı öğreniyor

Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında kurulan üretim mutfağında yemek yaparak aşçı olmayı öğreniyor.

Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında kurulan üretim mutfağında yemek yaparak aşçı olmayı öğreniyor

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:44

Öğrencilerin aşçılık eğitimi alması için okulda mutfak kuruldu. Öğretmen Şirin Gençkan rehberliğinde aşçılık bölümünden 72 öğrenci mutfakta yemek yapıyor.
Yemekler öğrencilerce öğle yemeğinde uygun fiyatla tüketilirken, 30 öğrenciye de yemek bursu veriliyor.
Okul müdürü Hüseyin Gürlagap, gazetecilere, "Öğrenciler, 4. yılında iş gücü piyasasında staj yapmaktadır. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın fırın projesi kapsamında okulumuza ekmek üretim tesisini 2 milyonluk yatırımla kazandırmanın haklı gurunu yaşıyoruz." dedi.
- Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde 3 hekim göreve başladı
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne atanan bir kardiyoloji, iki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekim göreve başladı.
Başhekim Sertan Acar, gazetecilere, hekim kadrolarının güçlenirken poliklinik sayısının da artığını belirterek, artan hekim kadrosuyla vatandaşlara kaliteli hizmet verdiklerini kaydetti.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gölcük BelediyesiKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Meslektaşını rahatsız ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında uzaklaştırma kararı Meslektaşını rahatsız ettiği öne sürülen öğretim...
Tarihi Pangal Şelalesi ve Gelevera Deresi Yok Olmasın! Tarihi Pangal Şelalesi ve Gelevera Deresi Yok Olmasın!
Sel Felaketi Belgeselimizi İzlediniz mi? Sel Felaketi Belgeselimizi İzlediniz mi?
TGRT'DE OSMANİYE KARATEPE KİLİMLERİ VE ASLANTAŞ ANTİK KENTİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR TGRT'DE OSMANİYE KARATEPE KİLİMLERİ VE ASLANTAŞ...
AKÇAKOCA KÜLTÜR PLATFORMUNUN VEFA ÖDÜLLERİ TOPLANTISINDAN NOTLAR AKÇAKOCA KÜLTÜR PLATFORMUNUN VEFA ÖDÜLLERİ TOPLANTISINDAN...
ERSOY; KADRO BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN DE HAKKI ERSOY; KADRO BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Meslektaşını rahatsız ettiği öne sürülen...
Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) görevli meslektaşını rahatsız ettiği ileri sürülen öğretim üyesi hakkında...

Haberi Oku