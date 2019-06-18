Atalay'dan Şayir'e Ziyaret

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay yerel seçimler sonrası Dilovası Belediye Başkanı seçilen Hamza Şayir’e tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Seçilmesinden ve göreve başlamasından dolayı Belediye Başkanı Hamza Şayir’i tebrik eden Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, ilçe genelinde yapılacak hizmetlerde Başkan Şayir’e başarılar dileyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “İlçemizde hizmet noktasında Gönül Belediyeciliği için çalışacak, devletimizin tüm kurumları başta olmak üzere halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun bir hizmet dönemine gireceğiz. Bu süreçte hem siz değerli Milletvekillerimizin yardımları hem de Büyükşehrimizin katkıları hizmetlerimizin hayata geçmesinde kolaylık sağlayacak.” açıklaması yaptı.