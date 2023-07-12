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Atatürk vapurunda 8 milyon avroluk dönüşüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon Programıyla dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapurunu elektrikli sisteme dönüştürüyor. Fon miktarı 8 milyon avroyu bulacak projede geliştirme ve araştırma neticesinde elektrikli bataryanın Atatürk Yolcu Vapuruna montajı sağlanacak.

Atatürk vapurunda 8 milyon avroluk dönüşüm

12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:17

Büyükşehir, Avrupa Birliği Horizon Programıyla daha temiz bir dünya için dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapurunu elektrikli sisteme dönüştürüyor. Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip bu dönüşümün detaylarının konuşulduğu proje teknik toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, yurt dışından gelen uzmanların yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına proje yürütücüleri olarak Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Şube Müdürlüğünün teknik personelleri katıldı. Toplantıda Atatürk yolcu motorunun tahrik sistemi dizel yakıt sisteminden bataryalı (elektrikli) tahrik sistemine dönüştürülmesi konuşuldu. Atatürk Yolcu Vapuruna uygun bataryaların seçilmesi ve yerine montaj yapılması da konuşan konular arasındaydı. Toplantı öncesi Atatürk Yolcu Vapurunda teknik gezi yapıldı.

Proje çerçevesinde Belçika merkezli Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi’nin Horizon Europe Call ' HORIZON-CL5-2022-D5-01-01, çağrısı ile sözleşmeler 01.01.2023 tarihi itibariyle imzalanmış ve geliştirme işlemleri başlatılmıştı. Bu dönüşümün Avrupa Birliği Fonu ile yapılması ve Türkiye’de ilk ve tek olması açısından büyük önem arz ediyor. Fon miktarı 8 milyon avroyu bulacak projede geliştirme ve araştırma neticesinde 3 MVA kapasiteli bataryanın Atatürk Yolcu vapuruna montajı sağlanacak. Montaj neticesinde batarya Büyükşehir’e ait olacak.

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