BABAMDAN GAZETECİLİK DERSİ VE ÇOCUKLUK HATIRALARIM



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gebzegazete.com

ile

www.gebzegazete.com

da belgeselcininwww.gebzegazete.comnde 4 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz



https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/babamdan-gazetecilik-dersi-ve-cocukluk-hatiralarim.html





3 Ocak 2009 tarihinde ebediyete göçen babamın vefat yıl dönümü , merhum babam Mustafa Kahraman’ın vefatının 15.yıl dönümü dolayısı İle

www.gebzegszetesi.com

da yayınlanan canlı makalemi babamın Gebze mezarlığındaki kabri başından sunuyorum babam merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ın şahsında ebediyete göçen tüm babaların ruhu İçin El Fatiha

CANLI MAKALE LİNKİ



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1211343836446230&id=100004338481610



Baba güçtür kuvvettir ve temelimizdir

Baba yurttur yuvadır evimizin direğidir

Baba ocaktır kucaktır anlayana her şeydir

Baba şandır şereftir geçmiştir gelecektir

3 Ocak 2009 da Gebze’de 100 yaşında vefat eden merhum babam, benim şerefim ilk hocam rol modelim ideolüm ve her şeyimdi. Vefatının 15. yılında Merhum babam Mustafa Kahramanı mezarı başında şehit ibrahim Dedemin adını taşıyan Kemal İbrahim ağabimin başkanlığında babamın torunları İle mezarı başında kuran okuyup dua İle andık.

Vasiyet nasihat ve hatıralarını unutmayacağım merhum babamı rahmet minnet ve şükranla anıyor babamın şahsında ebediyete giden hakka yürüyen tüm babaların ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum.

El Fatiha ...

Babamın vefat yıl dönümünde babamın aziz hatırası İçin mezarlığın girişine bir meyve fidanı dikerek ruhunu şad eyledik. Babam İle çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi ile Karaovacık yaylasında çektiğimiz belgesel Kocaeli tv de yayınlanan bölümü sizlerle paylaşıyorum.

Babamla 2003 Yılı Yayla Hatırası



https://ne-np.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-kocaeli-tv-de-giresun-espiye-so%C4%9Fukp%C4%B1nar-beldesi-yalakoba-yaylas%C4%B1n/1180025665859385/



Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi



https://ne-np.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-kocaeli-tv-de-gazetemiz-kurucusu-ve-devri-alem-belgesel-y%C3%B6netmeni/433235248212411/



Emine Anamın Yün Çorabı Örmesi



https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/772316779589598/?d=n



Babamla Çocukluk Hatıralarım

3 Ocak tarihi benim için çok önemlidir her yıl ocak ayının üçünde hüzünlenirim , 14 yıldır 3 Ocak geldiğinde duygusallaşıp üzülürüm. 2009 yılının 3 Ocak günü Mısır’ın başkenti Kahiredeyim , Cansuyu yardım ekibinin daveti ile Mısırdan Filistin’e gidiyoruz. Devri Alem belgesel programımın yayınlandığı Tv 5 Televizyonu adına Mısır’ın başkenti Kahiredeyiz İsrail tarafından bombalanan Filistin’in Gazze kentine tıbbi yardım malzeme götüren Cansuyu yardım derneği ekibinin Mısır Gazze sınırında belgeselini çekeceğiz.

Çok zor şartlar altında Süveyş kanalı ve Sina çölünü geçerek Mısır - Gazze sınırına gidip yardım malzemelerini İsrail bombardımanı altındaki Gazze’ye teslim edip Devri Alem belgesel programı

www.devrialem.tv