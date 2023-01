BABAMDAN GAZETECİLİK DERSİ VE ÇOCUKLUK HATIRALARIM

olarak belgesel çekimlerimizi tamamlayıp geç vakitlerde Mısır’ın başkenti Kahire'ye döndüğümde gece yarısı çoktan geçmiş takvimler 3 Ocak 2009'u gösteriyordu. Gece yarısı kaldığım oteldeki odamın telefonu acı acı çalmaya başladı. Kardeşim Yunus Gebze’den arıyordu.O gece hayatımın en acı telefonlarından birini aldım en değerli varlığım benim ilk hocam hayatı kendisinden öğrendiğim örnek insan rol modelim babam Kandazoğlu Mustafa hakka yürümüş ebedi aleme göçtüğünü öğrendiğimde dünyam yıkılmış kendimi tam bir boşlukta hissederek rahmetli babamla geçen çocukluk hatıraları bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başlamıştı. Hazırlıklarımı tamamlayıp Mısır’dan geri dönmüş , Mısır’dan Gebze Mustafa paşa camisindeki babamın cenaze namazına 3 saatte gelerek son anda yetişmiş babamı ebedi makanı mezarına bizzat kendim indirip yerleştirmiştim.Merhum babamın hayatı çile sıkıntı içinde geçmiş. Dedem ibrahim birinci dünya savaşına gittikten 5 ay sonra şehit yetimi olarak dünyaya gelmiş kurtuluş savaşını yaşamış gözünün biri çiçek hastalığı salgınında kör olmuş ikinci dünya harbinde mecburi olarak askere gitmiş sıhhiye askeri olarak Erzincan’da vatani görevini yapmış darbeler ihtilaller yaşamış büyük sıkıntılar yaşamış düşmanlarının cinayete teşebbüs etme iftirası sonucu haksızlık ile hapiste yatmış ve davası beraatle sonuçlanmış iftira atanları Allah cc havale etmiş kendisini öldürmeye teşebbüs iftirasını atan şahıs daha sonra kendi kendini vurarak ömür boyu topal ve engelli kalarak haksızlık iftiranın bedelini ödemiş.Hayatı boyu haksızlık karşısında susmayan her zaman mazlumun yanında olan biz evlatlarına devlet ve milletin hizmetinde yararlı işler yapmayı öğütleyip mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı yapıcı olup yıkıcı olmamayı vasiyet ve nasihat eden babam ilk okula 1924 yılında köyümüzde açılan okulda başlamış osmanlıca yazıları öğrenmiş harf devriminden sonra 1924 ‘ de Latince eğitim gören babam dini bütün güzel Kuran okuyan türkü söyleyen şiirler yazan kendisinden çok şey öğrendiğim dolu dolu çocukluk yıllarımı birlikte yaşadığım 13 yaşında okuyup adam olsun diye beni yatılı eğitim kurumuna bıraktığı babamla birçok hatıralarım var onların bazılarını sizlerle burada paylaşmak istiyorumİşte o hatıralardan ikisiBabamı 4 Yaşında TanıdımGiresunun Espiye ilçesinde orman köyü olan Dikmen köyünde 1960 yılında dünyaya geldim. Köyümüz orman köyü olmasına rağmen orman köylerinin Anayasa ile desteklenmesi emir edilirken maalesef desteklenmediği için tüm orman köylerinde yaşayanlar o yıllarda iş aş yok, işsizlik vardı.Rahmetli babam merhum Mustafa ,Giresun ormanlarında çalışacak iş bulamadığı için Düzce ormanlarında hızar dere bölgesinde orman işçiliği yapmış. Ben babamı ilk kez dört yaşım da tanıdım. Düzce’den köye geldiğinde getirdiği bisküvinin (Püsküt) tadı halen damağımdadır. Babamın babacan tavrı, şefkatli kucağını 4 yaşımda yaşamıştım deyim yerinde ise babamı 4 yaşında tanıyıp görmüştüm.Babamla Bayram NamazıBayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelmekte. Çocukluk yıllarında yaşadığımız ilk bayramlar, Silik bir resim gibi hatırladığımız mutlu çocukluk günlerimiz.Heyecandan uyuyamadığımız bayram geceleri. Sabah erkenden büyüklerimizle birlikte bayram namazına gittiğimiz o günler.. Artık hepsi mazi oldu. Çok gerilerde kaldı. O çocukluk yıllarımızda ki bayram hazırlıkları.. Daha bir ay önceden kendimizi bayrama hazırladığımız günler. Arife gecesi mısır unundan yapılan helvalar, sabah erkenden merhum babamla birlikte bayram namazına gittiğimiz çocukluk günleri. Birlikte köyümüzün tarihi ahşap camisinde kıldığım ilk bayram namazı. Namazdan sonra Babam elimden tutarak mezarlıkta atalarımızın kabirleri başında okuduğumuz Fatihalar. Babamla geçen güzel çocukluk günleri ve hatıraları üzerinden 57 yıl geçsede sanki dün gibi her şeyi hatırlıyor babamla yaşadığım çocukluk hatıralarımı tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına sizlerle buradan paylaşacağımı duyurarak 3 Ocak 2009 tarihinde vefat eden merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ı minnet şükran saygı sevgi özlem ve rahmetle anıyor, ebediyete intikal eden tüm babaların ruhu İçin bir kez daha sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum.