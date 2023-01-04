BABAMDAN GAZETECİLİK DERSİ VE ÇOCUKLUK HATIRALARIM
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gebzegazete.com ile www.gebzegazete.com da belgeselcininwww.gebzegazete.comnde 4 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/babamdan-gazetecilik-dersi-ve-cocukluk-hatiralarim.html
3 Ocak 2009 tarihinde ebediyete göçen babamın vefat yıl dönümü , merhum babam Mustafa Kahraman’ın vefatının 15.yıl dönümü dolayısı İle www.gebzegszetesi.com da yayınlanan canlı makalemi babamın Gebze mezarlığındaki kabri başından sunuyorum babam merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ın şahsında ebediyete göçen tüm babaların ruhu İçin El Fatiha
CANLI MAKALE LİNKİ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1211343836446230&id=100004338481610
Baba güçtür kuvvettir ve temelimizdir
Baba yurttur yuvadır evimizin direğidir
Baba ocaktır kucaktır anlayana her şeydir
Baba şandır şereftir geçmiştir gelecektir
3 Ocak 2009 da Gebze’de 100 yaşında vefat eden merhum babam, benim şerefim ilk hocam rol modelim ideolüm ve her şeyimdi. Vefatının 15. yılında Merhum babam Mustafa Kahramanı mezarı başında şehit ibrahim Dedemin adını taşıyan Kemal İbrahim ağabimin başkanlığında babamın torunları İle mezarı başında kuran okuyup dua İle andık.
Vasiyet nasihat ve hatıralarını unutmayacağım merhum babamı rahmet minnet ve şükranla anıyor babamın şahsında ebediyete giden hakka yürüyen tüm babaların ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum.
El Fatiha ...
Babamın vefat yıl dönümünde babamın aziz hatırası İçin mezarlığın girişine bir meyve fidanı dikerek ruhunu şad eyledik. Babam İle çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi ile Karaovacık yaylasında çektiğimiz belgesel Kocaeli tv de yayınlanan bölümü sizlerle paylaşıyorum.
Babamla 2003 Yılı Yayla Hatırası
https://ne-np.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-kocaeli-tv-de-giresun-espiye-so%C4%9Fukp%C4%B1nar-beldesi-yalakoba-yaylas%C4%B1n/1180025665859385/
Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi
https://ne-np.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-kocaeli-tv-de-gazetemiz-kurucusu-ve-devri-alem-belgesel-y%C3%B6netmeni/433235248212411/
Emine Anamın Yün Çorabı Örmesi
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/772316779589598/?d=n
Babamla Çocukluk Hatıralarım
3 Ocak tarihi benim için çok önemlidir her yıl ocak ayının üçünde hüzünlenirim , 14 yıldır 3 Ocak geldiğinde duygusallaşıp üzülürüm. 2009 yılının 3 Ocak günü Mısır’ın başkenti Kahiredeyim , Cansuyu yardım ekibinin daveti ile Mısırdan Filistin’e gidiyoruz. Devri Alem belgesel programımın yayınlandığı Tv 5 Televizyonu adına Mısır’ın başkenti Kahiredeyiz İsrail tarafından bombalanan Filistin’in Gazze kentine tıbbi yardım malzeme götüren Cansuyu yardım derneği ekibinin Mısır Gazze sınırında belgeselini çekeceğiz.
Çok zor şartlar altında Süveyş kanalı ve Sina çölünü geçerek Mısır - Gazze sınırına gidip yardım malzemelerini İsrail bombardımanı altındaki Gazze’ye teslim edip Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimizi tamamlayıp geç vakitlerde Mısır’ın başkenti Kahire'ye döndüğümde gece yarısı çoktan geçmiş takvimler 3 Ocak 2009'u gösteriyordu. Gece yarısı kaldığım oteldeki odamın telefonu acı acı çalmaya başladı. Kardeşim Yunus Gebze’den arıyordu.
O gece hayatımın en acı telefonlarından birini aldım en değerli varlığım benim ilk hocam hayatı kendisinden öğrendiğim örnek insan rol modelim babam Kandazoğlu Mustafa hakka yürümüş ebedi aleme göçtüğünü öğrendiğimde dünyam yıkılmış kendimi tam bir boşlukta hissederek rahmetli babamla geçen çocukluk hatıraları bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başlamıştı. Hazırlıklarımı tamamlayıp Mısır’dan geri dönmüş , Mısır’dan Gebze Mustafa paşa camisindeki babamın cenaze namazına 3 saatte gelerek son anda yetişmiş babamı ebedi makanı mezarına bizzat kendim indirip yerleştirmiştim.
Merhum babamın hayatı çile sıkıntı içinde geçmiş. Dedem ibrahim birinci dünya savaşına gittikten 5 ay sonra şehit yetimi olarak dünyaya gelmiş kurtuluş savaşını yaşamış gözünün biri çiçek hastalığı salgınında kör olmuş ikinci dünya harbinde mecburi olarak askere gitmiş sıhhiye askeri olarak Erzincan’da vatani görevini yapmış darbeler ihtilaller yaşamış büyük sıkıntılar yaşamış düşmanlarının cinayete teşebbüs etme iftirası sonucu haksızlık ile hapiste yatmış ve davası beraatle sonuçlanmış iftira atanları Allah cc havale etmiş kendisini öldürmeye teşebbüs iftirasını atan şahıs daha sonra kendi kendini vurarak ömür boyu topal ve engelli kalarak haksızlık iftiranın bedelini ödemiş.
Hayatı boyu haksızlık karşısında susmayan her zaman mazlumun yanında olan biz evlatlarına devlet ve milletin hizmetinde yararlı işler yapmayı öğütleyip mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı yapıcı olup yıkıcı olmamayı vasiyet ve nasihat eden babam ilk okula 1924 yılında köyümüzde açılan okulda başlamış osmanlıca yazıları öğrenmiş harf devriminden sonra 1924 ‘ de Latince eğitim gören babam dini bütün güzel Kuran okuyan türkü söyleyen şiirler yazan kendisinden çok şey öğrendiğim dolu dolu çocukluk yıllarımı birlikte yaşadığım 13 yaşında okuyup adam olsun diye beni yatılı eğitim kurumuna bıraktığı babamla birçok hatıralarım var onların bazılarını sizlerle burada paylaşmak istiyorum
İşte o hatıralardan ikisi
Babamı 4 Yaşında Tanıdım
Giresunun Espiye ilçesinde orman köyü olan Dikmen köyünde 1960 yılında dünyaya geldim. Köyümüz orman köyü olmasına rağmen orman köylerinin Anayasa ile desteklenmesi emir edilirken maalesef desteklenmediği için tüm orman köylerinde yaşayanlar o yıllarda iş aş yok, işsizlik vardı.Rahmetli babam merhum Mustafa ,Giresun ormanlarında çalışacak iş bulamadığı için Düzce ormanlarında hızar dere bölgesinde orman işçiliği yapmış. Ben babamı ilk kez dört yaşım da tanıdım. Düzce’den köye geldiğinde getirdiği bisküvinin (Püsküt) tadı halen damağımdadır. Babamın babacan tavrı, şefkatli kucağını 4 yaşımda yaşamıştım deyim yerinde ise babamı 4 yaşında tanıyıp görmüştüm.
Babamla Bayram Namazı
Bayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelmekte. Çocukluk yıllarında yaşadığımız ilk bayramlar, Silik bir resim gibi hatırladığımız mutlu çocukluk günlerimiz.Heyecandan uyuyamadığımız bayram geceleri. Sabah erkenden büyüklerimizle birlikte bayram namazına gittiğimiz o günler.. Artık hepsi mazi oldu. Çok gerilerde kaldı. O çocukluk yıllarımızda ki bayram hazırlıkları.. Daha bir ay önceden kendimizi bayrama hazırladığımız günler. Arife gecesi mısır unundan yapılan helvalar, sabah erkenden merhum babamla birlikte bayram namazına gittiğimiz çocukluk günleri. Birlikte köyümüzün tarihi ahşap camisinde kıldığım ilk bayram namazı. Namazdan sonra Babam elimden tutarak mezarlıkta atalarımızın kabirleri başında okuduğumuz Fatihalar. Babamla geçen güzel çocukluk günleri ve hatıraları üzerinden 57 yıl geçsede sanki dün gibi her şeyi hatırlıyor babamla yaşadığım çocukluk hatıralarımı tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına sizlerle buradan paylaşacağımı duyurarak 3 Ocak 2009 tarihinde vefat eden merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ı minnet şükran saygı sevgi özlem ve rahmetle anıyor, ebediyete intikal eden tüm babaların ruhu İçin bir kez daha sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum.