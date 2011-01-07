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Baki Kalan Gök Kubbede Hoş Bir Sada İmiş

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Baki Kalan Gök Kubbede Hoş Bir Sada İmiş

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:22

 Dünya ülkeleri ve insanlık alemi 15 aydır korona vebası ile savaşıyor. Görünmez düşman, her gün can alıyor. Son aylarda gençleri hedef alan bu veba salgını yüzünden çok sayıda insanımız öldü. Her gün acı haberler alıyoruz.

Bu satırları yazdığım tarihte 17 gün sokak kısıtlaması uygulanıyor ve evlerde hapis hayatı yaşıyoruz.   Gerçekten evlerde insanlarınız hayat mücadelesi veriyor.

Birçok insanımız maddi ve manevi sıkıntı yaşıyor. Gerçekten bir ölüm korkusu insanımızı esir alıyor.

Bir Hocanın Ardından

Korona vebası salgınında hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi Rektörü ve Milletvekili Burhanettin Uysal’ı rahmetle anıyorum.

Merhum rektörle dost ve arkadaşlığımız İstanbul’unda bir toplantıda başlamıştı, belgesellerimizden bizi tanımış ve Türkistan konulu konferans vermemizi istemişti.

Konferanstan sonra üniversite bahçesine rektör yardımcısı beraberliğinde fidan dikmişti.

Aslen Karamanlı olan merhum Burhanettin Hoca ile Karaman tarihi ile ilgili belgesel söyleşi yapmıştık.

https://m.youtube.com/watch?v=IrIb4xurtho

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=971&t=makale

Merhum Rektörün daveti ile Karabük Üniversitesi’nde verdiğim Türkistan konulu konferansla ilgili 2011 yılında Gebze Gazetesi’nde yer alan haberi sizlerle paylaşıyor, merhum hocama Allah cc dan rahmet niyaz ediyorum.

KARABÜK’TE TÜRKİSTAN KONFERANSI

Yayınlanma Tarihi: Ocak 7, 2011

Devr-i Alem Program Yapımcısı İsmail Kahraman, Karabük Üniversitesi’nde ‘Bilgi Çağı’nda Türkistan’a Yolculuk’ adlı bir konferans verdi.

Devr-i Alem Program Yapımcısı İsmail Kahraman, dil tartışmalarının devam ettiği bu günlerde Karabük Üniversitesi’nde “Bilgi Çağı’nda Türkistan’a Yolculuk” adlı bir konferans verdi. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrencinin takip ettiği konferans büyük ilgi gördü.

 ”Doğu Türkistan” belgeselinin 15 dakikalık filminin izlenmesinden sonra kürsüye gelen İsmail Kahraman, bu ülkede yaptığı araştırma ve çekimleri resimler eşliğinde davetlilerle paylaştı. Türkiye’nin  76 vilayetini  ve 60’a yakın yurt dışı ülkesinde belgesel çekip araştırmalar yaptığını söyleyen İsmail Kahraman, tarih ve kültü bilincine dikkat çeken konuşma yaptı.

Kendisinin tarihçi olmadığını, tarihin yazıldığı yerlerde araştırma yapıp belgesel çektiğini ifade eden Kahraman, Karabük Üniversitesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bir saati aşkın konuşma yapan İsmail Kahraman’ı öğretim üyeleri ve öğrenciler pür dikkat dinledi. Büyük ilgi gören konferans sonrası Kahraman, Karabük’ün şehitler listesini rektör yardımcısı Prof. Dr. Dilek Dadaylı Pektaş’a teslim etti ve şehitlerin adının fidanda yaşatılması istedi.

 Kahraman’ı dinlemekten duyduğu memnuniyeti ifade eden rektör yardımcısı Prof. Dr. Pektaş, Karabük’ün manevi tapu senedini almaktan büyük onur duyduğunu, şehitlerin isimlerini fidanda yaşatacaklarının sözünü vererek günün anısına Kahraman’a Safranbolu’nun sembolü tarihi evin maketini hediye etti. Konferans sonrası Kahraman Üniversite bünyesindeki Televizyon kanalında röportaj yaptı. (Gebze Gazetesi)

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