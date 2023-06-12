BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ’NDEN BASIN TARİHİNE GEÇECEK AÇIKLAMA



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gebzegazete.com.tr

de belgeselcinin not defteri köşesinde 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/basin-ilan-kurumu-genel-mudurunden-basin-tarihine-gececek-aciklama.html





Basın yayın ve medya tarihimizde Basın İlan Kurumu’nun çok önemli yeri ve önemi var. 1982 tarihinden itibaren yakından tanıdığım 2002 ve 2006 yılları arasında Basın İlan Kurumu genel Anadolu basınını temsilen seçilmiş üye olarak genel kurul üyeliği yaptığım Basın İlan Kurumu 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok önemli yeri var.

Basın İlan Kurumu ile ilgili geçmiş dönemlerle ilgili araştırma ve belgesel çekimlerime devam ediyorum



https://bik.gov.tr/





Öncelikle Gültekin Sağmancı ‘dan bu güne BİK’de genel müdürlük yapanlar başta olmak üzere genel kurul üyeleri ve biz gazetecilerin Basın İlan Kurumu’nun bu günlere gelmesinde büyük sorumluluğu var.

Basın İlan Kurumu’nun son genel müdürü Sn. Cavit Erkılınç’ın Basın İlan Kurumu ve sadece resmî ilan almak İçin yayınlanan Anadolu gazeteleri ile ilgili tarihi açıklaması çok önemli



https://twitter.com/basinilankurumu/status/1667104912860229636





Basın tarihimize geçecek bu açıklama da ifade edilenleri 38 yıldır Basın İlan Kurumuna kayıtlı Gebze Gazetesi

www.gebzegszetesi.com

kurucusu ve sahibi olarak savunan yazan ve Basın İlan Kurumu genel kurulunda ifade eden birisiyim

Bu konuda ayrıntılı bir makale yazıp her gün TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel tv programı

www.devrialem.tv

olarak belgesel tv programı çekmek için Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Sn. Cavit Erkılınç Bey ile belgesel söyleşi yapmak istiyorum.

Basın İlan Kurumu’nun 1982’den beri canlı şahidi gazeteci olarak biz belgesel çekimlerimize devam ederken bu gün sizlere Basın İlan Kurumu Genel Müdürü’nün BİK Genel kurulunda yaptığı konuşma ile ilgili

www.gebzegazetesi.com

da yayınlanan haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.





http://www.gebzegazetesi.com/genel/erkilinc-resmi-ilana-bagli-yayincilik-ticari-gerceklerle-bagdasmiyor-h51462.html