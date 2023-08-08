Başiskele Kahramanlar Caddesine 150 ton asfalt serildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kahramanlar Caddesine 150 ton asfalt serimi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde yaptığı üst yapı çalışmalarıyla konforlu ve güvenli ulaşım ağını genişletiyor. Kahramanlar Caddesinin 170 metrelik kısmında asfaltlama çalışması yapan büyükşehir belediyesi, kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak yolu trafiğe açtı. Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerindeki eski köprü yıkılarak, yerine 8 metreye 3 metre menfez yapıldı. Kahramanlar Caddesinin 170 metrelik kısmında binder tabakası üstüne aşınma asfaltı serildi. 150 ton asfalt serilen cadde üstyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak araç trafiğine açıldı.





İHA