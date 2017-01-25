Başkan Ahıska Türklerini Ağırladı!

Tarihin belli dönemlerinde insanlığın büyük bir sıkıntılar içerisinde kaldığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Yanı başımızda insanlar katlediliyor ve masumlar ölüyordu. Sizin ve dedelerinizin geçmişte yaşadığı gibi insanlar zorla doğdukları topraklardan uzaklarda yeni bir yaşama itiliyor. İşte tarihin bu gerçekliklerini yeni nesle aktarmada hepimizin sorumluluğu var” dedi.



“AHISKALI KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”



İnsanların vatan hasretiyle çıktıkları gurbet yolculuğunda harap ve bitap oluyor diyerek sözlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dolayısıyla insanlar gerçek anlamda günümüzde de sıkıntı içerisindeler. Biz dün de Ahıskalı kardeşlerimizin yanında olduk, bugün ve yarında olacağız. Bakınız sınırımızın bitişiğinde ki dramlara insanımız sessiz kalmayarak taşın altına eline koyuyor. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya hazırız. Kentimize yerleşen Suriyeli çocuklarımızın, ailelerinin eğitim ve tüm sosyal ihtilaçlarını gidermeleri için ne kadar imkânımız varsa seferber ettik. Suriyeli ailelerin kentimize alışabilmeleri, buradaki yaşama ayak uydurabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.



''MERHAMETLİ BİR ECDADIN NESİLLERİYİZ”



Allah hiçbir ülkeyi savaşla sınamasın vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim ülkemiz yüzyıllarca savaşlar görmüş, nice kayıplar vermiş, bedeller ödemiş bir ülke. Biz zor günleri iyi biliriz. Mazlumun halinden anlarız. Çok şükür ki biz merhametli bir ecdadın vicdanı yüksek sesli nesilleriyiz” diyerek sözlerini tamamladı. Ahıska Türkleri Federasyonu Marmara Bölge Temsilcisi Binali Osmanlı’da, gerçekleştirdikleri çalışmalar ve tarihte yaşananlar hakkında Başkan Karaosmanoğlu’na bilgi aktarırken, hedefleri doğrultusunda da bilgi verdi.