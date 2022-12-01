Başkan Bıyık, Darıcalı Hacıları Ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu yıl hac farizasını yerine getirerek dönen Darıcalı hacıları ve ailelerini yemekte ağırladı.

Hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Darıcalı hacılar, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın konuğu oldu. Darıca Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yemeğe; Başkan Muzaffer Bıyık ve eşiyle birlikte Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, meclis üyeleri ve hacılar ile aileleri katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan yemek öncesinde İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar açılış konuşması yaparak hacdan dönenleri tebrik etti.

HACCINIZ MEBRUR, İBADETİNİZ MAKBUL OLSUN

Hacdan dönen Darıcalıları tebrik eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hacılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Rabbim hepinizin sıhhat içerisinde geri dönmenizi nasip etti. Rabbim haccınızı kabul etsin inşallah. Allah tekrarını nasip etsin, gidemeyenlere de gitmeyi nasip etsin inşallah. Rabbimin yolunda, Peygamber efendimizin izinde, Kur’an rehberliğinde yürümeyi nasip etsin. Hacca gitmek değil hacı kalabilmek önemlidir derler. Rabbim, hacdan sonrada aynı şuuru devam ettirmeyi nasip etsin. Bizler sizlerin evlerinize konuk olduk, hasbihal ettik. Bugün de burada bir araya gelerek duygularını paylaşıyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Allah haccınızı mebrur, ibadetlerinizi makbul eylesin” dedi.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da selamlama konuşması yaparak hacıları tebrik etti ve haccın herkese nasip olmasını diledi. Programın sonunda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve protokol tarafından Darıcalı hacılara hediye takdim edildi.