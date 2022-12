Başkan Bıyık, mesaiye işçilerle birlikte başlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her sabah belediye birimlerini ziyaret ederek mesaiye işçilerle birlikte başlıyor. Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra tek tek bütün işçileri sahadaki çalışma yerlerine uğurluyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her sabah güne belediye işçileriyle buluşarak başlama geleneğini sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede cami cemaatiyle sabah namazında bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle sohbetin ardından mesai öncesi belediye birimlerini ziyaret ederek işçilerle buluşuyor. Her gün farklı bir birimi ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, işçileri görev yerlerine uğurluyor ve iyi çalışmalar temennisinde bulunuyor. Bu kez temizlik işleri müdürlüğünde güne başlayan Başkan Muzaffer Bıyık, işçilerle sohbet edip çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İŞÇİLERİ SAHAYA UĞURLUYOR

Daha temiz bir Darıca anlayışıyla hareket ettiklerini ve temizlik personeline büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Belediye personelimizin gayretli ve özverili çalışmaları dolayısıyla işçilerimizle gurur duyuyoruz. Bizler kocaman Darıca Belediyesi ailesi olarak şehrimizi de işimizi de çok seviyoruz. Temizlik işleri personelimiz bizleri sahada temsil ediyor. Sizlerin başarısı bizlerin başarısı demektir. Eğer işimizi ve şehrimizi seviyorsak başarı gelir. Bizler de sizler gibi hem işimizi hem de şehrimizi çok seviyoruz” dedi. Darıcalı vatandaşların huzuru, mutluluğu ve sağlığı için büyük gayret gösteren tüm belediye personeline teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra tek tek bütün personeli sahadaki çalışma yerlerine uğurladı.