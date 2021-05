Başkan Büyükakın, “Her günümüzde her anımızda insanımız var”

Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaş buluşmalarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarını da ziyaret etmeyi sürdürüyor.

ESNAFA 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAK

Belsa Taksi Durağında İzmit yeni yürüyüş yolu projesinin detaylarını anlatan Başkan Büyükakın, taksici esnafına hayırlı işler diledikten sonra, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Mutlu Kayhan ile annesi Halide Kayhan'ı ziyaret etti. Burada ki ziyaretinin ardından Kocaeli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir ve yönetimini ziyaret eden Başkan Büyükakın, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkâra 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak verilmesinin önemine değindi.

“İNSANIMIZIN YANINDA OLMAYA, ONA HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, sayıları toplamda 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımız, pandemi ile birlikte esnaf ve sanatkarımıza dönük destek paketlerini her fırsatta açıkladı. Bakın Son pakette toplam da 4 Milyar 622 milyonluk bir desteği esnaflarımıza veriyor. İnşallah bu salgın belası bittiğinde çok daha büyük fırsatları yakalayacak Türkiye ve Kocaeli olacak” diye konuştu. Esnafın bu desteklerden çok memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere açtığı vizyonla esnafımızın, vatandaşlarımızın, engellilerimizin velhasıl 7’den 70’e her insanımızın yanında olmaya, ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Her günümüzde, her anımızda ve her hizmetimizde insanımız var” diyerek açıklamasını tamamladı