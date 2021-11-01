Başkan Büyükakın, “Hizmet, eser ve yatırım siyasetinde çıtayı sürekli yükseltiyoruz”

Bir taraftan 5 Milyar TL’lik Gebze-Darıca arasında yapılan Metro inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak 129 eser ve hizmet ile Gebze’ye 696 Milyon 333 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçesi Mahalle Başkanları ile bir araya geldi. Bir taraftan 5 Milyar TL’lik Gebze-Darıca arasında yapılan Metro inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak 129 eser ve hizmet ile Gebze’ye 696 Milyon 333 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Ekibimizle ve teşkilatlarımızla birlikte halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Altyapı da çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. 73 kilometrelik altyapı inşaatını hayata geçirdik. 118 Milyon 761 Bin TL’lik bir yatırımla 49 kilometre içme suyu, 20 kilometre kanal ve 3 adet fosseptik ile 4 kilometrelik yağmur suyu tamamlanarak hizmete aldık. Hizmet, eser ve yatırım siyasetinde çıtayı sürekli yükseltiyoruz” dedi.





“16 MİLYON 400 BİN TL HARCAYARAK”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat üyelerinin de hazır olduğu toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden bahseden Başkan Büyükakın, “16 Milyon 400 Bin TL harcayarak Gebze ilçemizde 20 cadde, sokak ve köy yollarını yaparak, 16 kilometrelik üst yapı çalışmasını tamamladık. Gebze-Halkalı Banliyö hattı üzerindeki Gebze Fatih ve Çayırova tren istasyonlarına vatandaşlarımızın D-100 yan yollarından ve diğer noktalardan rahat bir şekilde ulaşabilmesi için bağlantı yollarını hayata geçirdik. Ayrıca 150 araçlık otopark imalatını tamamladık. Bu çalışmalar için yedi buçuk milyonluk bir bütçe kullandık” ifadelerini sarf etti.





“TÜM VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNE CEVAP VERECEK”

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi ile çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “15.500 metrekarelik kapalı alanı olan 4 katlı yapıda okçuluk, güreş, judo, karate, jimnastik, kadın fitness, aerobik, masa tenisi, eskrim, boks ve tekwando salonları yer alıyor. 120 kişilik tribün ve 105 araçlık kapalı, 29 araçlık açık otopark ile GEBZESEM 34 Milyon 690 Bin TL’lik bütçesiyle çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin ve sporu seven tüm vatandaşlarımızın taleplerine cevap verecek. Kızılay Caddesi Katlı Otopark projemizle de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verdik. Cumhuriyet Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Spor Salonu bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek” diye konuştu.





“258 MİLYON TL’LİK BİR BÜTÇE KULLANDIK”

Alaattin Kurt Stadının tadilatından yeni Metin Oktay Futbol Sahasına kadar onlarca projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin tamamında toplu taşıma için toplam 120 otobüs alımı yaptık. Bunun için 258 Milyon TL’lik bir bütçe kullandık. Bunun yanında 90 adet otobüs alımı içinde harekete geçtik. Organize Sanayii Bölgesi ile İlçe Merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak 4 adet yeni köprü ve 2 kilometre yol inşaatı yapıyoruz. 53 Milyon TL’lik yatırımla trafik açısından çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. Ulaşım yatırımlarının yanı sıra Beyaz Kalpler Hizmet Tesisi ile sosyal açıdan önemli bir projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini sarf etti. Toplantı soru cevap ve diğer projelerin geldiği son durum hakkında bilgilendirmenin ardından tamamlandı.





