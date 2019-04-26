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Başkan Büyükgöz Şehit Ailelerinin Yanında

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk ziyaretlerini, Gebze’nin şehitlerinin ailelerine gerçekleştiriyor.

Başkan Büyükgöz Şehit Ailelerinin Yanında

26 Nisan 2019 Cuma 13:48

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 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk ziyaretlerini Gebze’nin şehitlerinin ailelerine gerçekleştiriyor. Yoğun geçen hayırlı olsun ziyaretleri ve hizmet trafiğinin yanı sıra Gebzeli hemşerilerine de konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehit ailelerini ziyaret ediyor. Başkan Büyükgöz ilk olarak, vatan savunmasında şehadet şerbetini içen Gebzeli şehitler Ömür Ergül, Oğuzhan Demir ve Erdem Demir’in evlerine konuk oldu.  Şehit ailelerine sabırlar dileyen Başkan Büyükgöz “Onlar bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz. Allah hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Siz değerli şehit aileleri onların bizlere emanetlerisiniz. Ne şehitlerimizin ne de onların kıymetli aileleri olan sizlerin haklarınızı asla ödeyemeyiz. Her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’e şehit ailesi ziyaretleri sırasında belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner ve Kocaeli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Demir eşlik etti.
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Anahtar Kelimeler
Zinnur BüyükkgözGebzeşehit Ailesi
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