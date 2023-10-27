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Başkan Büyükgöz Vatandaşlara Projelerini Anlattı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesinde gerçekleştirdiği halk meclisi toplantısında, hayata geçirdiği proje ve yatırımlardan bahsetti.

Başkan Büyükgöz Vatandaşlara Projelerini Anlattı

27 Ekim 2023 Cuma 14:56

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin mahallelerinde başlattığı halk meclisi toplantılarına devam ediyor. Gebze Belediyesi Halk Meclisi toplantılarının 4. turunun ilk toplantısını Pelitli Mahallesinde gerçekleştiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırılan proje ve hizmetlere yönelik mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalleye kazandırılan hizmetlere ilişkin bilgi veren Zinnur Büyükgöz, toplantının son bölümünde soruları cevaplandırdı. Belediye başkan yardımcıları Dursun Ali Arslan, Remzi Şeker, Selamet Güner, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, Mehmet Dinç, belediye birim müdürleri, Pelitli Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin katıldığı halk meclisi toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükgöz, "Halk meclisimizin 4. turuna Pelitli Mahallemizle başladık. Gebze’mizi sağlama aldığımız işlerimizi ve mahallemiz özelinde ürettiğimiz hizmetlerimizi hemşerilerimizle paylaştık. Talep ve önerileri dinledik. Bu özel toplantıda bizlere eşlik eden, eleştirileri, talepleri ve önerileriyle hizmet kalitemizi artıran değerli mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 
                                    


İHA
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