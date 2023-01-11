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Başkan Büyükgöz’den GTÜ’lü Öğrencilere Çorba İkramı

Final sınavlarına hazırlanan Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine, Gebze Belediyesi tarafından sınav dönemi boyunca sıcak çorba ikramında bulunulacak.

Başkan Büyükgöz'den GTÜ'lü Öğrencilere Çorba İkramı

11 Ocak 2023 Çarşamba 16:45


Başkan Büyükgöz’den üniversiteli öğrencilere çorba ikramı. Final sınavlarına hazırlanan Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine, Gebze Belediyesi tarafından sınav dönemi boyunca sıcak çorba ikramında bulunulacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda, sınavlara hazırlanan GTÜ’lü öğrencilere üniversite kütüphanesinde akşamları çorba ikramında bulunulacak. Sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ilk çorba ikramını birlikte yaptı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de katıldığı ziyarette; çorba ikramında bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm öğrencilere sınavlarında başarılar ve zihin açıklığı diledi. GTÜ’lü öğrenciler de Başkan Büyükgöz’e ikramlarından ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. 

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