Başkan Büyükgöz’den Hizmetlere İlişkin; Gündem Hizmet ve Yatırım Toplantıları

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde 18-19 ve 20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek, “Hizmet ve Yatırım Gündemi 2019-2021”toplantılarında tüm Gebze kamuoyuna, yatırımlar ve projelere ilişkin sunum ve bilgilendirmede bulunacak





Başkan Büyükgöz, Gebze’ye kazandırdığı proje ve hizmetlerin tanıtımını yapacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 2019-2021 dönem aralığında ilçeye kazandırılan yatırımların tanıtımını, 18-19 ve 20 Ekim tarihlerinde saat 14:00’te düzenleyeceği toplantılarda tüm kamuoyuyla paylaşacak.

TÜM PAYDAŞLARLA BULUŞACAK

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Salonu’nda pandemi kurallarına uygun olarak gerekli tüm tedbirlerin alınacağı, “Hizmet ve Yatırım Gündemi 2019-2021” isimli tanıtım toplantılarında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gebze’deki siyasi parti teşkilat ve temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, il ve ilçe protokolü, dernekler ve tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve tüm Gebze kamuoyuna, yatırımlar ve projelere ilişkin sunum ve bilgilendirmede bulunacak. Toplantıların başlama saati ise 14:00 olarak belirlendi.





