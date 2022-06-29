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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DARICALI ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYOR

Çocuklar her şeyin en güzelini hak ediyor

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DARICALI ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYOR

29 Haziran 2022 Çarşamba 21:47

Darıca Belediyesi’nin eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için düzenlediği“Mahallemde Şenlik Var” etkinlikleri devam ederken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinliklere katılarak çocukların mutluluğuna ortak oluyor.

Darıca’da okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren çocukların eğlenceli anlar geçirmesi için her mahallede düzenlenen ve büyük ilgi gören ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri devam ediyor. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile vatandaşlarçocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçiriyor.

BIYIK: “BİZİM ÇOCUKLARIMIZ EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”

Darıca’da çocukların dolu dolu bir yaz tatili geçirmesini ve gönüllerince eğlenmelerini istediklerini ifade ederek kendisi de mahallelerde çocukların mutluluğuna ortak olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Çocuklarımız bir yıl boyunca okullarına gidip derslerini çalıştılar. Yaz tatilini hak ettiler. Bizler de her zaman olduğu gibi onların en büyük destekçileri olmaya devam ediyoruz. Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olarak çocuklarımızla buluşuyoruz Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.

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DaricaKocaeliMuzaffer BıyıkDarıca Belediyesi
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