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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, YERLİ VE MİLLİ OLAN TOGG’U MAKAM ARACI YAPACAK

Darıca Belediyesi TOGG alacak

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, YERLİ VE MİLLİ OLAN TOGG'U MAKAM ARACI YAPACAK

07 Aralık 2022 Çarşamba 21:18

Darıca Belediyesi meclisinde, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un, belediye başkanı makam aracı olarak kullanılması için yetki verildi. Mecliste konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yerli ve millileşme noktasındaki araca sahip çıkmak bizim görevimiz” diye konuştu.

Darıca Belediyesi’nde yılın son meclisi olan Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilçenin sorunlarını çözebilmek adına 10 maddelik gündem, meclis üyelerinin kabulüne sunuldu. Okunan maddeler meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddeleri arasında önemli bir husus ise dikkat çekti. 2023 yılı içerisinde seri üretim sonrası yollara çıkması hedeflenen Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un satın alınıp belediye başkanı makam aracı olarak kullanılması için oy birliğiyle Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a yetki verildi.

MİLLİ ARACIMIZA SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZ

Gerçekleştirilen meclis toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bugün yoğun bir meclis gündemimiz vardı. Kentimizde yaşayan insanlarımızın problemlerini çözmek adına yaklaşık 10 maddelik gündemimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de hem araç alımları konusu hem de yeni yerli ve milli aracımız olan TOGG’un alım yetkisiyle ilgili bir çalışma yaptık. Sağ olsun meclisimiz oy birliği ile bize yetki verdi. İnşallah 2023’te Türkiye’nin yollarında olacak olan yerli ve milli aracımızı yola çıkar çıkmaz Darıca Belediyesi olarak bizler de alıp, halkımıza hizmet etmek adına onunla beraber yol yürüyeceğiz. Darıca’ya kaçıncı araç nasip olur onu bilme şansımız yok ama neticede biz bu yolun yolcusuyuz. Cumhurbaşkanımızın açtığı yerli ve millileşme noktasındaki araca sahip çıkmak Darıca Belediyesi olarak bizim de görevimiz. Biz bugünlük bir tane araç alma yetkisi aldık. Ama üretimle ilgili yol açıldığı zaman daha fazla araç satın almaya gidilerek bu sürece destek olmamız gerekir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın çıkmış olduğu bu kutlu yolda bize de düşen ona destek olmak. Makam aracı olarak kullanacağız inşallah” dedi.

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