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Başkan Özlü, kadın kuaförler ile buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, esnaf buluşmaları çerçevesinde kadın kuaförler ile bir araya geldi.

Başkan Özlü, kadın kuaförler ile buluştu

25 Ekim 2023 Çarşamba 10:54

Başiskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisi Antik Köfte’de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Özlü'nün yanı sıra MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, AK Parti Başiskele kadın Kolları Başkanı Nurgül Aytan Özkaradeniz, belediye meclis üyeleri, Kocaeli Kuaförler Odası Yavuz Doğar ve ilçede faaliyetlerini sürdüren kadın kuaförler katıldı. 
  Programda Başiskele’de yapılan eser ve hizmetleri anlatan, ilçeyi daha da güzelleştirecek ve daha yaşanabilir hale getirecek projeleri de anlatan Belediye Başkan Yasin Özlü, kuaförlerin istek ve görüşlerini de dinledi.    


                                     


İHA
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