Başkan Şayir’den “Basın Onur Günü” mesajı

16 Ocak’ın Kocaeli için önemli bir gün olduğunu kaydeden Başkan Şayir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 97 yıl önce 16 Ocak 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etmek için ilimizde basın mensuplarıyla buluştuğu toplantının yıldönümüdür.

ATATÜRK’ÜN İLK BASIN TOPLANTISI

16 Ocak 1923’te İzmit’te gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında; Milli Mücadele’ye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkemizin geleceğini konuşmuş, onların fikirlerini alarak, Türkiye’nin yeni rotasını çizmiş ve Cumhuriyet’in temellerini atmıştır.

BASIN ONUR GÜNÜ

Atatürk, ilk basın toplantısını ilimizde gerçekleştirerek, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” mesajını vermesi ve demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit’ten duyurması bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır.

16 Ocak, Atatürk’ün basına verdiği önemi ifade ettiğinden bu günün “Basın Onur Günü” olarak kutlanması sağlanmıştır. Basının önemini bilen Atatürk, Cumhuriyet’in ilanı gibi büyük bir olayı da ilk olarak basın ile paylaşmıştır.

RAHMETLE ANIYORUZ

Devlet ile milletimiz arasında köprü görevi üstlenen basınımız, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. İlimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyor, bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve edebiyata intikal etmiş tüm basın mensuplarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm basın mensubu arkadaşlarımın 16 Ocak Basın Onur günü tebrik ediyorum” dedi.