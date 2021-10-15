BAŞKAN ŞAYİR’DEN DİLGİAD’A UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İİN TAM DESTEK

Dilovası Girişimci İş adamları Derneği (DİLGİAD) Başkanı Cihan Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret ederek ilçenin ihtiyacı olan Uygulamalı Eğitim Merkezinin de içinde yer alacağı Küçük Sanayi Sitesinin yapımına talip olduklarını belirterek Belediye Başkanı Hamza Şayir’den destek istediler.

UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE TALİBİZ

DİLGİAD Başkanı Cihan Sevinç ziyarette yaptığı açıklamada “ Küçük esnafların ve sanatkarın , orta ölçekli işletmelerin yer alacağı planlı ve disipline edilmiş şekilde kurulaca Küçük Sanayi Sitesinin Dilovası’nda olmamasının çok büyük eksiklik olduğunu belirterek “ İlçemizde esnaf ve sanatkarlarımız, kendiliğinden gelişen plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp kalmış, oldukça dağınık yapıda, her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak dükkân ve atölyelerde, zor şartlarda üretim yapmaktadırlar. Bu işletmelerimizi bir düzene kavuşturmak için Küçük Sanayi Sitesini DİLGİAD olarak kurmak istiyoruz. Hatta burada Uygulamalı Mesleki Eğitim Merkezi okulu açılacak bir sanayi sitesi olmasını yapacağız.

ÇIRAK VE ARA ELEMAN SIKINTISINI ÇÖZECEĞİZ

Küçük Sanayi Sitesi içinde yer alacak Uygulamalı Mesleki Eğitim Merkezinde gerçek iş ortamında fiilen çalışmak ve meslek öğrenmek isteyen en düşük 14 yaşında olan üst yaş sınırı olmadan vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki beceri ve eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlanarak, onları Küçük Sanayi Sitesindeki işletmeler ile bölgemizdeki OSB’lerde bulunan sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirerek çırak, usta ve ara eleman olayını da tamamen çözeceğiz dedi.

BAŞKAN ŞAYİR, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İLÇEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Esnafı ve sanatkarı güçlü olan bir şehir daha güçlü olur, yarınlara daha güvenle bakar. Dolayısıyla sizlerin varlığı ilçemize önemli katkı sunmuş ve sunmaya devam edecektir. Sizlerin oluşturduğu sinerji ile burada emek var, mücadele var onun için varlığınız bizler için önemli. İlçemizde Küçük Sanayi Sitesinin olmayışı büyük bir eksiklik. Sizlerin bu talebi Dilovası’nın var olan değerine daha da değer katacaktır. Bunun için ben elimden gelen bütün gayreti ve desteği sunacağım. Beni esas heyecanlandıran Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Mesleki Eğitim Merkezinde yer alacak olmasıyla çırak, usta ve sanayiye ara eleman yetiştirecek bir merkezin varlığı olmasıdır.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Dilovası Belediyesi olarak Küçük Sanayi Sitesinin kurulması yönünde her türlü desteği sağlayacağımız burada bir sizlerle paylaşmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü sizler bu kentin gelişmesi ve yerel anlamdaki ticari yaşamın birer parçası olmanızdır. Her atölyede veya işletmede en az üç beş çırağın işe başlamasıyla birlikte onlarca gencimiz meslek sahibi olacak hem de unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımıza sahip çıkacak bir iş gücünü yeniden yeşertmiş olacağız dedi.