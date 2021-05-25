Başkan Zeytinoğlu kapasite kullanımlarını değerlendirdi

T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) verilerine göre mayıs ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.3 ile geçen yılın aynı ayına göre 12.7 puan artarken, nisan ayına göre 0.7 puan geriledi. Kocaeli’de ise yüzde 70.3 ile geçen yılın aynı ayına göre 10 puan artarken, nisan ayına göre 0.6 puan geriledi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yıllık bazdaki yüksek artışların geçen yıl pandemi nedeniyle oranların düşük kalmasından kaynaklanan baz etkisi olduğunu söyleyerek, “Kapasite kullanımlarında 2019 yılının aynı ayına göre baktığımızda ise Türkiye genelinde 1 puan gerileme olurken, ilimizde 0.3 puan artış var” dedi.

FİRMALARIN BEKLENTİLERİ

Aylık bazda hem Türkiye genelinde hem Kocaeli’de kapasite kullanım oranlarında gerileme olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Şu anda firmalarımızın pandemi nedeniyle gemi hatlarında, konteyner tedarikinde ve özellikle otomotiv sektöründe çip tedarikinde sıkıntı yaşadıklarından üretimlerinde kısıtlamalara gittiklerini biliyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Mayıs ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, haziran ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 20’si haziran ayında iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 21’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 59’un da ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 25’i dış siparişlerinin haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 13’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62’sinde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” dedi.