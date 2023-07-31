BELGESEL TADINDA YUNANİSTAN’DA 2 GÜNDE DEVRİ ÂLEM (I)

Dünyayı etkileyen pandemi felaketi korona virüs vebasından sonra ilk kez yurt dışına çıktım. 29 Temmuz 2023 sabahı, gün doğarken Türkiye’nin İpsala sınır kapısından birçok firmanın ortaklaşa düzenlediği tur organizasyonu ile Yunanistan’a giriş yaptık ve batı Trakya bölgesini geçerek Kavala’ya geldik. Öğlen saatlerinde uzun bir yolculuktan sonra Selanik şehrine vardık.

Atatürk’ün dünyaya geldiği ev başta olmak üzere, Selanik Osmanlı Vakıf mirası tarihi eserlerin belgeselini çektim. 30 Temmuz 2023’de Sabah erken saatlerde Selanik’ten geri dönüp Teselya Ovası’nın muhteşem manzaralarını doya doya seyrederek Ege sahilinde daha çok Anadolu’dan bölgeye göçen Rum köylerini geçerek Kratini şehrine gelip Feribot ile Osmanlıca adı TAŞÖZ, Rumca adı TASOS adasına geçtik.

Akşam saatlerinde yola çıkıp güneş batarken Yunanistan sınır kapısında uzun bir bekleyişten sonra Türkiye’nin İpsala sınır kapısından geç vakitlerde Türkiye’ye giriş yaptım. 2 günde Yunanistan’da tam bir devri âlem yapıp www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.







Şimdi sizleri 2 günde Yunanistan’da çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyor, belgesel çekimleri yaparken sosyal medya paylaşımı canlı haber ve canlı makaleleri paylaşıyoruz.

2 GÜNDE YUNANİSTAN’DA DEVRİ ÂLEM

İPSALA SINIR KAPISINDAN CANLI YAYIN

An itibari ile 29 Temmuz 2023 Yunanistan’a gitmek üzere İpsala gümrük kapısından çıkış yapıyoruz:

AN İTİBARİ İLE İPSALA’DAN YUNANİSTAN’A GİRİŞ YAPIYORUZ

İLK DURAĞIMIZ BATI TRAKYA ÜZERİNDEN KAVALA OLACAK

MERİÇ NEHRİ’NDEN YUNANİSTAN’A GİRİŞ YAPARKEN TÜRK-YUNAN SINIRI MERİÇ NEHRİ ÜZERİNDEN GEÇİP YUNAN GÜMRÜĞÜNDE PASAPORT KONTROLÜ İÇİN BEKLİYORUZ.







Türkiye’nin İpsala gümrük kapısındaki gösteriş ve şatafatın tam aksine, Yunan gümrüğünde her şey sade gösterişsiz.

MERİÇ NEHRİ’NDEN EVLADI FATİHAN TARİHİ AKAR

Nehirler, dağlar ve ovalar kültür tarihimizin temel taşı sınır çizgisidir. Meriç Nehri’nden sadece su değil, Rumeli Balkanlar tarihi akar. Bulgarca Maritsa, Yunanca Evros ismini alan Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturur. Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinde İpsala’dan geçer Ege Denizi'ne dökülür.

MERİÇ NEHRİ’NİN KAYNAĞINDAN SU İÇTİK

Balkanlar’ın en büyük nehirlerinden biri olan Meriç, Rila Dağı’nın kuzey eteği yakınlarından çıkar. 1998 yılında belgesel çekmek için gittiğim Bulgaristan’da Meriç Nehri boylarını gezmiş, kaynağından su içmiştim.

Meriç Nehri; Bulgaristan’da Filibe ovasını, Türkiye’de Edirne şehrini, Batı Trakya'yı suladıktan sonra Ege Denizi’ne dökülür. Meriç, 480 km uzunluğundadır. Başlıca kolları Ergene, Arda ve Tunca'dır. Meriç nehri Türkiye'nin 10. büyük nehridir.

Meriç Nehri, Türkiye sınırları içinde ilk olarak Edirne kuzeyinde Arda Nehri ile karışır. Bundan sonra Edirne güneyinde Tunca Nehri, Meriç ile birleşir. Uzun bir süre Türk-Yunan sınırını çizerek akan Meriç Nehri’ne İpsala'laya 30 otuz km kala Adasarhanlı köyünde Ergene Nehri karışır.

Meriç Nehri, İpsala güneyinde başlıca iki kola ayrılır. Birinci kol Türkiye sınırını terk ederek Yunanistan’a geçer ve Saros Körfezi’ne dökülür. Diğer kol ise bataklıklar oluşturarak Gala gölü gibi göllenmeler yaparak Türkiye topraklarından Enez yakınlarında Saros Körfezi’ne (Ege Denizi) dökülür.

Meriç, 1371 yılında yapılan Çirmen Savaşı’nın da geçtiği yerdir. Osmanlı İmparatorluğu ile Sırp Devleti arasında yapılan bu savaş, Türk zaferi ile sonuçlanmıştır.





YUNAN GÜMRÜK KAPISINDAN GİRİŞ YAPIYORUZ YUNAN GÜMRÜK KAPISINDAN GİRİŞ YAPIYORUZ

An itibari ile gün doğarken Yunan gümrüğünden geçip Batı Trakya’ya giriş yapıyoruz:

SELANİK’TEN CANLI YAYIN

An itibari ile Yunanistan Selanik’ten Canlı yayındayız:

Ege’nin karşı tarafında komşumuz Yunanistan’dayız. Kavala’dan Selanik’e Devri Âlem farkı ile belgesel görüntülerle Yunanistan’da Devri Alem diyor www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimize devam ediyoruz..







ATATÜRK’ÜN 1881 YILINDA SELANİK’DE DÜNYAYA GELDİĞİ EVDE BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK

Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. O’nun doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, bugün Atatürk Evi adıyla müze olarak tanzim edilmiş ve ziyarete açılmıştır. Bu tarihî yapı, günümüzde Selanik’in Apostolou Pavlu Caddesi, 17 numarada bulunmakta olup, Agiou Dimitriou 151 adresindeki Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu ile birlikte aynı yerleşkenin parçasıdır. Selanik'te Atatürk Evi, arşiv kayıtlarına göre Selanik'in Koca Kasım Paşa mahallesi, Islahhane caddesi üzerindedir. Ev, bodrumu ile birlikte üç katlı ve bir avlu içerisindedir.

Geniş Bilgi için kültür Bakanlığı sayfası:

ATATÜRK’ÜN EVİNDEN CANLI YAYIN:

BİR ZAMANLAR MUSLUKLARINDAN BAL ŞERBETİ’NİN AKTIĞI ABDÜLHAMİT HAN TARAFINDAN YAPTIRILAN SELANİK HAMİDİYE VAKFI ÇEŞMESİ’NİN BELGESELİNİ ÇEKTİK:

YUNANİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİNİN ŞAHİDİ SELANİĞİN SİMGESİ BEYAZ KULENİN DİLİ OLSA DA KONUŞABİLSE. SELANİK’TE YAŞAN KAHRAMANLIKLARI, İHANET, VEFASIZLIK VE EN ÖNEMLİSİ TEK KURŞUN ATILMADAN SELANİĞİN YUNANLILARA NASIL TESLİM EDİLDİĞİNİ BİZE ANLATSA.









YUNANİSTAN SELANİK’TE OSMANLI TARİHİ YUNANİSTAN SELANİK’TE OSMANLI TARİHİ

Tarihi Selanik fotoğraflarına bakınca duygulanıp hüzünleniyoruz. Tarihi fotoğraflarda yer alan birçok Osmanlı medeniyet ve vakıf eserleri yok. Elif misali minareler yıkılmış. Selanik’te belgesel çekerken derlediğim özet bilgiyi sizlerle paylaşıyor, sizleri de Selanik’e davet ediyorum:

“Bugün Yunanistan'ın ikinci büyük şehri olan ve sahip olduğu kültürel mirasla öne çıkan Selanik, Osmanlı Devleti döneminde de önemli bir merkezdi. İlk kez 1387 baharında Çandarlı Hayreddin Paşa ve Gazi Evrenos Bey kumandasındaki birlikler tarafından fethedilen şehir, daha sonra Osmanlı’nın Timur’a kaybettiği ve dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı Ankara Savaşı (1402) sonrasındaki kısa kaos döneminde elden çıkarak Bizans idaresine geçti. Bizans Devleti, şehri, koruyamamaktan korktuğu için bir süre sonra Venedik’e sattı. Osmanlı Sarığını, Latin külahına tercih eden’’ sefalet altındaki Selanik halkının durumunu göz önüne alan Sultan İkinci Murad, şiddetli bir kuşatma sonucunda 1430 baharında Selanik’i ikinci ve son kez fethetti. Bundan sonra yürütülen iskân politikası ve Sultan İkinci Bayezid döneminde Endülüs’teki kıyımdan kaçarak Osmanlı’ya sığınan Seferad Yahudileri ile şehir yeni bir canlılık kazandı. Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin uzun bir süre, rahat bir şekilde, beraber yaşadıkları Selanik, zamanla önemli bir ekonomik-kültürel merkeze dönüştü…” KAYNAK:

SELANİK’TE OSMANLI’NIN KORUYUP YAŞATTIĞI BALKANLARIN EN ÖNEMLİ KUTSAL KİLİSESİ AZİZ DİMİTRİ KİLİSESİN’DE BELGESEL ÇEKEREK TARİHE NOT DÜŞTÜM

YUNANİSTAN KAVALA’DA KANUNİNİN ŞEHRE SU GETİRMEK İÇİN YAPTIRDIĞI VAKIF SU KEMERLERİ GEÇMİŞİN NAZLI YADİGÂRI SU VAKIFLARININ EN GÜZELİ