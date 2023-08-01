BELGESEL TADINDA YUNANİSTAN’DA 2 GÜNDE DEVRİ ÂLEM (II)





KAVALA’DA MİMAR SİNAN ESERİ PARGALI İBRAHİM PAŞA CAMİSİNİN MİNARESİ YIKILMIŞ, KİLİSE HALİNE GETİRİLEREK YIKILMAKTAN KURTULMUŞ. KAVALA’DA MİMAR SİNAN ESERİ PARGALI İBRAHİM PAŞA CAMİSİNİN MİNARESİ YIKILMIŞ, KİLİSE HALİNE GETİRİLEREK YIKILMAKTAN KURTULMUŞ.

OSMANLI’YA BAŞKALDIRAN KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA’NIN VAKIF ESERLERİ KORUNMUŞ, DOĞDUĞU EV TAMİR EDİLMİŞ VE EVİN ÖNÜNE HEYKELİ YAPILMIŞ. 2003’DE ÇEKTİĞİM FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIYORUM:

ŞEBİNKARAHİSAR’DAN KAVALA’YA GÖÇEN RUMLAR KAVALA’DA FESTİVAL DÜZENLİYOR

Bizim Kavala üzerinden Selanik geçtiğimiz bu gün 29 Temmuz 2023 akşamı Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile Şebinkarahisar’dan Yunanistan'a göç eden Rumların geçmişe dönük özlemi ve Şebinkarahisar’a unutmamaları önemli. Giresunlu gazeteci arkadaşım Sadi Toygar’ın festivalle ilgili haberini sizlerle paylaşırken, Kavala’dan Anadolu’ya göçen Türklerin Kavala’yı unutmamaları istiyorum.

HABER METNİ

Şebinkarahisar’dan göç edenler Selanik’te bir mahalleye Nea Nikopole (Şebinkarahisar) ismini vererek ve orada dernek kurarak geçmiş kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar.

''Aynı müzik, aynı horan, aynı coşku'' ile davul zurna, kemençe, horan ve türkülerin yankılanacağı gecede Şebinkarahisar bölgesinin zengin kültürel mozaiği de ortaya çıkacak.

Şebinkarahisar Balcana, Asarcık, Alışar, Karagevezit, Kayadibi, Gedehor, Hahavla, Keylik, Esküne, Turpçu, Göreze, Gölve, İstirefil, Anna ve Sipahi köyleri ile Tamzara’dan göç eden Rumların torunları ve akrabaları 29 Temmuzda Selanik Kavala’da Şebinkarahisar Licese köyünde yaşamış olan eski Rum kemençeci Theophılos Papadopoulo adına Şebinkarahisar Festivali düzenleyecekler.

Gecede davul, zurna ve kemençe ile eski yöresel yemekleri yapacaklar ve aynı kültürü yaşayacaklar.

ŞEBİNKARAHİSAR’DAN KAVALA’YA GÖÇEN RUMLARIN KURDUĞU SOSYAL MEDYA SAYFASI

Festivale katılıp görmek istiyordum fakat tur firması Selanik’e geçtiği için katılamadım.





YUNANİSTAN’DA BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ SÜRÜYOR

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREM FELAKETİ İLE YENİDEN BAŞLAYAN TÜRK YUNAN DOSTLUĞU ORMAN YANGINLARINDAKİ İŞBİRLİĞİ İLE GÜÇLENDİ. YUNANİSTAN DEPREM FELAKETİNDE EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKELER ARASINDA YER ALDI.

Yunanistan’da yaptığımız araştırmalar ve edindiğimi bilgiye göre deprem felaketinden hemen sonra Yunan arama kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye akın etti. Yunan Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Türkiye’ye geldi. Yunan devleti ve halkı yardım seferberliği başlattı. Papazlar, kiliselerde yardım kampanyaları düzenledi.

YUNANİSTAN’IN DEPREM YARDIMI

Yunanistan'da devlet yetkililerinin yanı sıra tüm siyasi partiler Türk halkının yaşadığı faciadan duydukları derin üzüntülerini paylaşan mesajlar yayımladı.

Yunanistan Türkiye’ye 36 arama kurtarma çalışanı, 5 doktor, 2 mühendis ve 3 eğitimli kurtarma köpeği gönderdi.

Bir ekip Hatay'da Salı günü arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yetkililer Yunan görevlilerinin Hatay’da 5’i sağ 10 kişiyi enkazdan çıkardıklarını söyledi.

Yunan deprem dairesi başkanı sismolog Efthimios Lekkas'ın da Türkiye’ye gönderildiği kaydedilmişti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis Türkçe tweet'inde "Yunanlar ve Türkler hayat kurtarmak için birlikte savaşıyor" dedi.

Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilecek 500 çadır, 1500 yatak, 7500 battaniye ve ilaçların ilk kısmı da, Perşembe günü Adana’ya ulaştı.

Hükümet yetkilileri toplam 80 ton yardımın gönderileceğini açıkladı.

Yunanistan’ın hem cumhurbaşkanı hem de başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak taziyelerini iletmiş ve yardım teklif etmişti.

Atina Ortodoks Kilisesi Başpiskopos’u İeronimos da “Dost Türk halkına geçmiş olsun" açıklamasını yaptı. KAYNAK: www.bbc.com/turkce/articles/cje12j5xny3o.amp

AN İTİBARİ İLE 30 TEMMUZ 2023 SELANİK’TE KALDIĞIMIZ OTELDEN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA







İSTANBULUN FETHİNDEN ÖNCE ALINAN VE 1912 BALKAN SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN TAŞÖZ ADASINDAN www.devrialem.tv CANLI YAYININDA

AN İTİBARİ İLE YUNANİSTAN KAVALA TAŞÖZ ADASINDAN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA

Yaşoz veya Taşyüz/Taşözü (Yunanca: Θάσος, Osmanlıca: Taşoz-i Osmaniye) bir Yunan adasıdır, coğrafi olarak Kuzey Ege'dedir fakat idari olarak Kavala bölgesel bölümünün parçasıdır. En kuzeydeki ve alan olarak 12. en büyük Yunan adasıdır. Bu isim aynı zamanda adanın en büyük kasabası ve kuzey tarafında, ana karanın tam karşısında, Keremetli'den yaklaşık 10 kilometre (6 mil) uzaklıkta bulunan Taşoz'un da adıdır (resmi olarak Limenas Thasou, "Taşoz Limanı" olarak da bilinir). Antik zamanlardan beri termae bulunması Taşoz adasını tatil yeri olarak bilinmesini sağlamıştır.

YUNANİSTAN TAŞÖZ ADASINDA OSMANLI TARİHİNİN CANLI ŞAHİDİ ASIRLIK ÇINAR AĞAÇLARI TARİHİ BİNALAR SAAT KÜLESİ VE ÇEŞME GÖZ VE GÖNÜL ZİYAFETİ SUNUYOR.







GEÇMİŞ BİRÇOK UYGARLIĞA EV SAHİPLİĞİ YAPAN OSMANLI DÖNEMİNDEN BİRÇOK ESER VE İZLERİN BULUNDUĞU EGE ADALARINDA BELGESEL TADINDA DEVRİ ÂLEM

EGE ADALARININ OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Yasemin DEMİRCAN

Ege adalarının adını aldıkları deniz günümüzde, iki ülkenin (Türkiye-Yunanistan) kıyıdaş olduğu, coğrafî, siyasî ve tarihî bakımdan üzerinde durulması gereken “kendine özgü” bir denizdir. Zira bazıları karaya çok yakın olan adaların Balkan savaşları sonunda başlayan süreçte Türkiye’den ayrılmış bulunmaları sonucunda anormal denebilecek bir durum meydana gelmiştir. Rodos ve dolaylarında birkaç ada bir tarafa bırakılırsa Anadolu toprakları önünde yer alan bütün adalar (güneyden itibaren İstanköy, Leros, Lipsos, Patmos, Sisam, Nikarya, Sakız ve Midilli) Anadolu’yu taşıyan platformun (kıta sahanlığı) üzerindedirler ve fizikî bakımdan Anadolu’nun bir parçasıdırlar. Kaynak ve geniş bilgi: https://www.altayli.net/ege-adalarinda-osmanli-hakimiyeti.html

YUNANİSTAN’DA BELGESEL ÇEKİMLERİMİZİ TAMAMLAYARAK TÜRKİYE’YE GÜN BATARKEN GİRİŞ YAPTIK. YUNAN GÜMRÜK KAPISINDA İKİ KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA ARAÇ KUYRUĞU VAR. TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ YUNAN YETKİLİLERLE GÖRÜŞME YAPARAK SORUNU ÇÖZMELİ. YUNAN SINIR KAPISI BAKIMSIZ PERİŞANLIK İÇİNDE, YUNANİSTAN’A YAKIŞMIYOR. TÜRKİYEYE GİRİŞ YAPMANIN MUTLULUK VE HUZURUNU SİZLERLE PAYLAŞIYORUM:



