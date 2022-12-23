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Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ocak'tan itibaren haftanın bir günü kapalı olacak

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş: - "Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir"

Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ocak'tan itibaren haftanın bir günü kapalı olacak

23 Aralık 2022 Cuma 20:46

 Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, sektörün haftada bir gün tatil olması yönündeki eksikliklerin giderildiğini belirterek "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir." ifadesini kullandı.
Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.
Eksikliklerin giderildiğini bildiren Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir." açıklamasında bulundu.
Karakaş, kararla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarına haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkanı tanındığını kaydetti.


AA
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